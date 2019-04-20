Huawei P30 Pro هو الهاتف الرائد الأحدث من شركة Huawei الذي يخضع لإختبار الصلابة

فاطمة أيت طالب - دبي - بمجرد أن يصل هاتف راقي جديد إلى السوق عادة ما نرى القناة الشهيرة على اليوتيوب JerryRigEverything تقوم بإجراء إختبارات المتانة، والتي تشمل إختبار الخدش والثني والحرق لهذه الهواتف الذكية من أجل معرفة مدى قدرتها على مقاومة الخدوش ومختلف التحديات الأخرى. أما الآن، فيبدو أنه حان الوقت الآن بالنسبة للهاتف Huawei P30 Pro الذي أصدرته شركة Huawei مؤخرًا للخضوع لنفس المعاملة.

Huawei P30 Pro هو أحدث هاتف ذكي تقوم شركة Huawei بإصداره، وعلى غرار Huawei P20 Pro الذي أصدرته شركة Huawei في العام الماضي، فهو يأتي بتصميم الشطيرة بحيث يضم طبقتين زجاجيتين، واحدة في الأمام وأخرى في الخلف مع إطار مصنوع من الألومنيوم قابل للخدش. وبالنسبة لشاشة Huawei P30 Pro، فهي لن تتعرض للخدوش بإستخدام المفاتيح والعملات النقدية، ولكن حذار من رمل الجيب وطاولات الغرانيت لأنه من شأن هذه المواد خدش شاشة Huawei P30 Pro الخاص بك بسهولة.

Zack Nelson والذي يشرف على هذه الإختبارات قام أيضا بإخضاع الهاتف Huawei P30 Pro لإختبارات أخرى لقياس مدى صلابة هذا الجهاز، مثل إختبار حرق الشاشة الذي لم ينجح فيه الهاتف بسبب تحول البكسلات إلى اللون الأبيض وبقائها على ذلك الحال. وهناك أيضا إختبار الثني، وهو الإختبار الذي نجح الهاتف Huawei P30 Pro في تخطيه بالعلامة الكاملة. عموما، يمكنك مشاهدة الهاتف Huawei P30 Pro يخضع لجميع هذه الإختبارات في الفيديو أدناه :