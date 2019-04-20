تسريب أولى الصور الرسمية للهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على العديد من التسريبات ذات الصلة بالهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL. لقد رأينا العديد من الصور لهذين الهاتفين وهما داخل أغطية واقية. والآن، نحن هنا مع أولى الصور الرسمية لهذين الهاتفين.

هذه الصور الرسمية المسربة للهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL تأتي من موقع Android Headlines. ومن حيث التصميم، فهذه الصور لا تكشف عن أي شيء جديد، ولكنها تؤكد من جديد تاريخ الإعلان الرسمي. وكانت شركة جوجل قد شوقت في وقت سابق من هذا الأسبوع لإحتمال قدوم هذين الهاتفين في اليوم السابع من شهر مايو المقبل، ويمكنك أن ترى بوضوح أن هذا هو التاريخ الموجود في شاشات القفل الخاصة بكلا الهاتفين.

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لم تكشف لنا شركة جوجل عن الكثير من التفاصيل حول هواتف Google Pixel القادمة، ولكن بفضل التسريبات السابقة، نعلم أن كل من Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL سيضمان شاشات بدقة +FullHD، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB. وفي حين سيضم الهاتف Google Pixel 3a شاشة بقطر 5.6 إنش ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 670، فإن الهاتف Google Pixel 3a XL سيضم شاشة بقطر 6 إنش ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710.

عموما، لن يتعين علينا الإنتظار سوى لأسبوعين قبل أن نتأكد من كل شيء بشأن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL، وخلال فترة الإنتظار هذه قد نحصل على معلومات إضافية حول هذين الجهازين.