جوجل وأمازون تنهيان الحرب الباردة بينهما، واليوتيوب سيصل أخيرًا إلى أجهزة Amazon Fire TV

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد قامت كل من جوجل وأمازون بإنهاء الصراع الذي كان بينهما، وذلك من خلال إضافة الدعم للميزات الرئيسية لكل شركة في الخدمات التابعة للشركة المنافسة.

ونتيجة لهذا، ستقوم شركة جوجل بإطلاق تطبيق اليوتيوب على أجهزة Amazon Fire TV و Amazon Fire TV Edition خلال الأشهر القليلة القادمة. سيدعم التطبيق محتوى بدقة تصل إلى 4K 60fps HDR. وسيظهر تطبيق Youtube TV و Youtube Kids أيضًا في وقت لاحق من هذا العام. وفي الوقت نفسه، سيتمكن المستخدمون قريبًا من بث محتوى Amazon Prime Video من تطبيقهم على الأجهزة المحمولة إلى Chromecast أو الأجهزة المزودة بهذا الدونغل مثل التلفزيونات ومشغلات الميديا بدقة 4K.

بدأت الحرب الصامتة بين جوجل وأمازون منذ حوالي عامين عندما قامت شركة جوجل بسحب تطبيق اليوتيوب من جهاز Amazon Fire TV عندما توقفت شركة أمازون عن بيع جهاز Chromecast في متجرها ورفضت أيضًا إضافة دعم البث إلى Amazon Prime Video. منذ ذلك الحين، أتاحت أمازون الوصول إلى اليوتيوب على أجهزة Amazon Fire TV من خلال المتصفح Silk الخاص بها، ولكنها لم تقم أبدًا بإضافة الدعم لـ Chromecast في تطبيق Amazon Prime Video.

وعلى الرغم من أن كل ذلك قد يتغير، إلا أن جوجل لم تقل أي شيء عن إتاحة اليوتيوب على الشاشات الذكية التابعة لشركة أمازون، بما في ذلك Amazon Echo Show و Amazon Echo Spot.