شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 22 أبريل.. واحد من أقدم أمطار الشهب المسجلة تنتشر بالسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد السماء دش نيزكى أو كما يسمى بوابل الشهب يوم 22 أبريل المقبل، إذ أكدت وكالة ناسا أن ذروة أمطار الشهب السنوية ستكون في الفترة من 22 إلى 23 أبريل والتي تتزامن مع قمر مشرق، وهذا يعني أنه مع ضوء القمر الإضافي، سيكون من الصعب مراقبة المشهد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أصدر الباحثون رسم تخطيطي مفيد من شأنه أن يساعد علماء الفلك على أفضل وضع لمشاهدة وابل الشهب، والذى يعد من بين أقدم أمطار الشهب على الإطلاق.

وفقًا لعلماء الفلك، فإن المشاهدة المثلى تحدث في الساعات القليلة قبل الفجر بغض النظر عن مكان وجودك في نصف الكرة الشمالي حيث سيكون الوابل مرئيًا.

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وفي حين أن التلسكوبات من شأنها أن تعزز من دقة المشاهدين، يمكن عادة رؤية الشهب بالعين المجردة.

وفي المتوسط ، تأتي الشهب بنحو 15 إلى 20 ساعة، وكل عام، تتقاطع الأرض مع ذيل مذنب تاتشر المتراكم وجزيئات المذنب تُرى وهي تنتشر في السماء حيث يحترق عادة.