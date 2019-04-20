شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. ظهور القمر الوردى فى السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو يظهر فى السماء القمر الوردى الذى يعد بمثابة ظاهرة تحدث مرة واحدة فى العام، وسيكون القمر بدرا.

Advertisements

وكانت ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن علماء النجوم ومراقبيها الهواة سيحدقون فى السماء ليلا فى انتظار الضيف الجديد لالتقاط وتسجيل هذه اللحظة، ويجب ألا تفوت هذا المنظر المبهر للقمر الوردى أنت أيضا، والذى على العكس من اسمه إلا أنه لا يظهر باللون الوردى بسبب أن تسميته جاءت من ظهوره بالتزامن مع ازدهار نوع من الزهور البرية الوردية الذى يكون موسمه فى الربيع بأمريكا وكندا.

ويسمى هذا القمر أيضا بقمر البيضة أو قمر السمكة، وعن توقيت ظهوره بمختلف البلاد، فسيظهر فى أمريكا فى أفضل صورة له فى التوقيت 7:12 صباحا، لكن يجب رؤيته فى مكان يقل فيه التلوث الضوئى بشكل خاص ذلك متوفر فى الأرياف عن المدن، وفى الصين سيظهر الساعة 4 عصرا وفى إيطاليا وإسبانيا الساعة الواحدة ظهرا وفى أوروبا الشرقية عند الساعة 2 ظهرا.