بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس أول أيام الاستفتاء

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

ويوافق اليوم السبت 20 إبريل، انطلاق أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر، والذي يستمر حتى الإثنين.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط و الاحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحه البحرية".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

موعد تحسن الجو

وفي سياق متصل، توقعت الأرصاد تحسن حالة الجو بشكل نهائي بداية من يوم 29 إبريل، والذي يوافق شم النسيم.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

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وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية والقيادة بهدوء على الطرق السريعة في حال سقوط الأمطار.

كما نصحت مرضى الحساسية والجهاز التنفسي بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، في حال وجود أتربة ورمال.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 14

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 15

أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 17