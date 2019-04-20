متصفح Edge الجديد ليس سيئاً كيفية التحميل مع تجربتنا

متصفح Edge. المتصفح الرسمي الخاص بشركة Microsoft. تعاني Microsft لجعل هذا المتصفح هو المتصفح الأساسي لدى مستخدمي Windows 10. و لكن كل محاولات الشركة قد فشلت لجعله متصفحاً مميزاً. حتى لجأت الشركة الى استعمال نواة Chromium لبناء المتصفح. و حتى الآن يبدو ان Microsoft كانت محقة للجوء الى هذا الإختيار. المتصفح الجديد المبني على نواة Chromium -في حالته التجريبية- يبدو انه سينجح في الإختبار هذه المرة. فقط اقرأ هذا الموضوع.

نواة Chromium ؟

هي النواة او الأساس الذي تستعمله شركة Google لبناء متصفحها Google Chrome. و تستعمله شركات كثيرة لبناء متصفحاتها كمتصفح Brave. و مؤخراً بدأت شركة Microsoft في استعمال نفس النواة لبناء متصفح Edge الخاص بها. و هي احد افضل الأنوية التي يتم بناء اي متصفحات عليها. و لذلك تلجأ اغلب الشركات الى استعمالها الآن كأساس لمتصفحاتهم. حيث انها اثبتت فعاليتها بشكل كبير عن باقي الأنوية التي يمكن استعمالها.

تحميل متصفح Edge الجديد

1- قم بزيارة موقع التحميل من هنا

2- اضغط على زر التحميل الموضح بالصورة

3- انتظر انتهاء التحميل

4- قم بتشغيل الملف المحمل ليبدأ التثبيت تلقائياً

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5- بعد انتهاء التثبيت سيعمل المتصفح وحده

هل متصفح Edge جيد ؟

المتصفح الآن تحت التجربة الأولية. لكن من هذه التجربة يمكن اعطاء تنبأ انه سيصبح افضل مما يظن الناس. حيث ان النسخة التجريبية قد فاقت المتوقع منها. حيث انه من عدة نواح فإن المتصفح يبدو انه سيفرض سيطرته بشكل كبير. النسخة الأولية تحمل كل ما تحتاج لإستعمال الإنترنت بحرية. و تعطيك اداء عال مع سرعات تحميل جيدة. لكن دعنا لا نستبق التفاصيل. فلنضع المتصفح الجديد في مقارنة مع احد افضل المتصفحات و هو Google Chrome. و لنر اي التطبيقين افضل

من ناحية الأداء و استهلاك RAM

تجربة الأداء للمتصفحين متشابهة تقريباً. الأداء عال في كلا المتصفحين. لن تشعر بإختلاف في الأداء في حالة ان جهازك به سعة RAM عالية. ستشعر بالفارق. حيث ان المتصفح الجديد يستهلك من الـRAM اقل مما يستهلك Chrome. و قد لاحظت ذلك مع استعمال المتصفحين. حيث ان المتصفح الجديد لا يستهلك من الـRAM في وجود عدة نوافذ و عدة تباويب كما يستهلك Chrome.حيث انه بوجود نافذتين مع كل نافذة هناك من 5 الى 7 تباويب يستهلك Edge حوالي من 500 الى 700MB من الـRAM على عكس Chrome الذي كان يستهلك ما يصل الى 2GB من الـRAM.

سرعة التصفح

من التجربة فإن سرعة التصفح على Edge ليست ضعيفة. بل هي افضل مما سبق. عانى المستخدمون من بطأ التصفح. و عدم استجابة المتصفح في بعض المواقع. على الرغم من ان المستخدمين قد اشاروا بوجود سرعة اتصال عالية عندهم. و لكن على عكس المتوقع كان التصفح ابطأ من المطلوب. في متصفح Chrome التصفح طبيعي و سرعة التحميل طبيعية بعض الشئ. اما في متصفح Edge الجديد فإن سرعة فتح المواقع اصبحت اسرع من المعروف او من الطبيعي. و قد حقق سرعة تحميل اعلى من Google chrome. حتى في مقاطع الفيديو على youtube فهو افضل بكثير من Chrome في هذه الحالة

دعم الإضافات

بما انه مبني على نواة Chromium فإن Edge الجديد يمكنه استعمال اضافات Chrome التي تستعملها دائماً. كما ان Microsoft وفرت متجراً كاملاً للإضافات. المتجر لازال ببدايته لكنه يوفر اضافات كثيرة من شأنها تحسين التصفح. كإضافات لإزالة الإعلانات مثلاً. او للحماية. المتصفح الجديد يدعم الإضافات بشكل كبير و هي ميزة اضافية له.

المزامنة

اهم جزء في Chrome هو المزامنة. حيث انك يمكنك الوصول الى تاريخ تصفحك المرتبط بحساب Google الخاص بك من اي جهاز آخر. يحمل نفس الحساب. و Microsoft قد قامت بالمثل في المتصفح ايضاً. فهو يبدأ بمزامنة كل ما يتواجد على متصفح Chrome مباشرة. و من ثم عن طريق حساب Microsoft الخاص بك يمكنك الوصول الى سجل تصفحك من اي جهاز آخر بنفس الحساب. حتى على الهاتف. و عن طريق تطبيق Edge على الهاتف يمكنك الوصول الى التبويبات المفتوحة على الكمبيوتر ايضاً. و بذلك ينجح Edge في المزامنة

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