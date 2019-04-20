تكنولوجيا: الفيس بوك تعرض الكثير من حسابات مستخدمي الإنستجرام لخطر الإختراق من جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة الفيس بوك مؤخراً بإجراء بعض التحديثات الداخلية التي أدت إلى كشف كلمات المرور الخاصة بالكثير من مستخدمي تطبيق الإنستجرام، والتي ظهرت بتنسيق يمكن قراءته ويعرض بالتأكيد حسابات المستخدمين لخطر الإختراق.

قد يحتاج مستخدمي الإنستجرام الآن لتغيير كلمات المرور الخاصة بحساباتهم على تطبيق الإنستجرام، حيث ظهرت بالفعل كلمات المرور بتنسيق يمكن قراءته أنثاء إجراء تحديثات داخلية في شركة الفيس بوك، مما أدى إلى ظهور كلمات المرور بشكل واضح.

وأشارت شركة الفيس بوك إلى أن هذا الخطأ أدى إلى كشف كلمات المرور لعشرات الآلاف من حسابات المستخدمين، كما أكدت الشركة على أن أنها تقدم للمستخدمين عادة تقنية لحماية كلمات المرور الحاصة بحساباتهم عن طريق تشفير كلمة المرور لتكون مقروءة من قبل المستخدم فقط.

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من جانب أخر أشارت شركة الفيس بوك على أن تحقيقات الشركة أكدت على عدم وصول أي من موظفي الشركة أو أي جهات خارجية لكلمات المرور الخاصة بحسابات المستخدمين التي ظهرت بالفعل بتنسيق مقروء، كما أكدت في منشور أخر على إستخدام تشفير scrypt لحماية حسابات المستخدمين من إختراق المتسللين.

يذكر أن شركة الفيس بوك رفعت عدد الحسابات التي تأثرت في أقل من شهر إلى عشرات الآلاف، لذا لا يمكن التأكد التام من صدق تصريحات الشركة حول عدم إختراق أو كشف كلمات المرور الحالية للمتسللين أو لموظفي الشركة، لذا قد يكون الإجراء الأفضل الآن هو تغيير كلمة المرور الخاصة بك على حساب الإنستجرام لحماية وتأمين حسابك.

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