إنستاجرام تفكر في إخفاء عدد الإعجابات من منشورات المستخدمين

اكتشفت مهندسة – أصبحت تنشط في الآونة الأخيرة في اكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات – أن خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام تختبر إخفاء عدد الإعجابات من المنشورات.

وقالت المهندسة جين مانتشون وونج في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع تويتر: “إن إنستاجرام تختبر إخفاء عدد الإعجابات من الجمهور”. وأضافت أن الشركة ذكرت في التطبيق: “نريد من متابعيك أن يركزوا على ما تشاركه، وليس عدد الإعجابات التي تحصل عليها منشوراتك”.

ونشرت وونج – التي لها تاريخ في استباق اكتشاف المزايا في عدد من التطبيقات، مثل: تويتر، وإنستاجرام، قبل إطلاقها لعموم المستخدمين – لقطات شاشة للاختبار الجديد، إذ يظهر أسفل المنشور اسم أحد الأصدقاء الذي أُعجبوا بالمنشور ثم كلمة “آخرين”.

وقال موقع “تك كرنتش” TechCrunch، المعني بشؤون التقنية، إن إنستاجرام أوضحت أنه “خلال هذا الاختبار، ما من أحد سيرى عدد الإعجابات الكلي التي تحصل عليها المنشورات إلا من يشاركها”.

ويُعتقد أن إخفاء عدد الإعجابات يمكن أن يقلل من عقلية القطيع، حيث يعجب الأشخاص ببعض المنشورات ليس حبًا بها؛ بل لأنها حصلت على عدد كبير من الإعجابات. كما قد يقلل هذا من الشعور بالمنافسة على إنستاجرام، نظرًا لأن المستخدمين لن يقارنوا عدد الإعجابات الخاصة بالأصدقاء الأكثر شهرة أو صناع المحتوى، الذين قد يشجعهم هذا على نشر ما هو أصيل بدلًا من محاولة رفع الإعجابات ليراها الجميع.

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وأكدت شركة إنستاجرام لموقع “تك كرنتش” أن هذا التصميم لا يزال نموذجًا أوليًا داخليًا، وهو غير مرئي لعامة المستخدمين حتى الآن. وقال المتحدث باسم الشركة: “نحن لا نختبر هذا في الوقت الراهن، ولكن استكشاف طرق لتقليل من الضغط على إنستاجرام هو شيء نفكر به دائمًا”.

يُشار إلى أن هذه ليست الميزة الوحيدة التي تعمل إنستاجرام على اختبارها الآن، إذ تختبر أيضًا الاتصال المرئي، والأصوات الخلفية للقصص، ومنصة تحكم بالوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق.

وإلى جانب إخفاء عدد الإعجابات، رصدت المهندسة وونج مزايا أخرى في تطبيق إنستاجرام على نظام التشغيل أندرويد، ويشمل ذلك: ملصقات الدردشات المسلسلة للرسائل الخاصة Direct، ومرشحات “فلاتر” الواقع المعزز في مكالمات Direct Video، والمشاهدة المشتركة.