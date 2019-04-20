أمازون تطلق خدمة موسيقى مجانية لمالكي أجهزة Echo

أعلنت شركة أمازون رسميًا عن إطلاق خدمة بث الموسيقى الجديدة المجانية المدعومة بالإعلانات في الولايات المتحدة، والتي ستكون متاحة لأي شخص يريد تشغيل الموسيقى المجانية على مكبرات الصوت المنزلية الذكية Echo.

وكان ممكنًا لمالكي أجهزة Echo الذين أرادوا بث الموسيقى من أمازون الدفع مقابل عضوية سنوية في خدمة Prime؛ للوصول إلى برايم ميوزيك Prime Music، أو دفع 3.99 دولارًا شهريًا للوصول إلى خدمة Amazon Music Unlimited.

وتحتوي الخدمة الجديدة على قائمة خدمة برايم ميوزيك نفسها، التي تضم اليوم أكثر من مليوني أغنية، في حين لدى خدمة Amazon Music Unlimited حوالي 50 مليون أغنية.

وتوفر الخدمة الجديدة لأصحاب Echo وسيلة للاستمتاع بالموسيقى المجانية من أمازون على Echo، بدلاً من الاضطرار إلى اللجوء إلى مزود مجاني تابع لجهة خارجية، مثل: سبوتفاي، أو باندورا Pandora.

كما أنها توفر طريقة لحث مالكي Echo على الترقية إلى خدمات الاشتراك المدفوعة التي تقدمها أمازون، بما في ذلك خدمة Amazon Music Unlimited، وحتى Prime نفسها.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وتخطط أمازون لدخول سوق البث المجاني، والتنافس بشكل مباشر مع سبوتيفاي.

وأشارت التقارير إلى إجراء أمازون مناقشات مع شركات التسجيلات؛ من أجل الحصول على تراخيص لبث الموسيقى ضمن خدمتها عن كل عملية بث، بصرف النظر عن كمية الإعلانات التي تبيعها الشركة ضمن الخدمة.

Advertisements

وتعد الخدمة الجديدة بمثابة ميزة تنافسية وجذابة للمشترين المحتملين لمكبرات الصوت المنزلية الذكية، مما يجعلهم يختارون أجهزة Echo، بدلًا من أجهزة Google Home، أو Apple HomePod.

كما تقدم خدمة بث الموسيقى المجانية المدعومة بالإعلانات للشركة طريقة جديدة لاستثمار أموالها في سبيل زيادة ولاء مستخدمي أجهزة Echo.

وبلغت إيرادات إعلانات أمازون 10.1 مليارات دولار في عام 2018، أو 4.3 في المئة من إجمالي إيراداتها، وتبحث الآن عن طرق جديدة لزيادة نمو هذا الرقم.

وتأتي عملية الإطلاق في أعقاب توقعات عام 2018 من شركة eMarketer، التي توقعت أن تنخفض حصة أمازون في سوق مكبرات الصوت الذكية في عام 2020، وذلك في ظل اشتداد المنافسة من المنافسين، بما في ذلك Google Home، و Sonos One، و Apple HomePod.

وحقق سوق مكبرات الصوت الذكية نتائج جيدة في عام 2018، إذ يمتلك الآن حوالي 41 في المئة من المستهلكين في الولايات المتحدة مكبر صوت ذكي.

وقالت أمازون في بداية العام: إنها باعت أكثر من 100 مليون جهاز مكبر صوت مدعوم بمساعدها الصوتي أليكسا Alexa حتى الآن، لكن هذا الرقم يشمل أجهزة أخرى غير أجهزة Echo، بما في ذلك أجهزة مصنعي الجهات الخارجية.

وتشكل عملية إطلاق أمازون للخدمة الجديدة بمثابة ضربة هامة لخدمة سبوتفياي، التي كانت تعد أفضل خدمة بث موسيقى باشتراك شهري، مع نسخة مجانية مدعومة بالإعلانات.

وغالبًا ما يتحول عملاء النسخة المجانية إلى عملاء مشتركين شهريًا، وهو ما ساعد سبوتيفاي على النمو، ووصول عدد العملاء باشتراك شهري مدفوع إلى 96 مليون مستخدم، مع 116 مليون مستخدم مجاني.