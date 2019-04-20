شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البحرية الأمريكية تصمم طائرة تشبه الطبق الطائر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت البحرية الأمريكية على براءة اختراع لطائرة متقدمة فائقة السرعة تشبه الطبق الطائر UFO.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، فقد قدم المخترعون العسكريون خططًا لآلة طيران غير عادية للغاية تستخدم "جهاز تخفيض الكتلة بالقصور الذاتي" للسفر "بسرعة قصوى"، والذين عملوا عليها سرا.

وهذا يعنى أن الطائرة تستخدم تقنية معقدة لتقليل كتلتها وبالتالي تقليل الجمود، حتى تتمكن من الحركة بسرعات عالية، كما أن البراءة معقدة للغاية وتصف طرقًا لتقليل كتلة الطائرة باستخدام العديد من التقنيات بما في ذلك توليد موجات الجاذبية.

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وتقول براءة الاختراع: "من الممكن تقليل كتلة القصور الذاتي، وبالتالي كتلة الجاذبية لنظام أو جسم متحرك".

ووصفت براءة الاختراع الصحن بأنه مزود بجدار تجويف مملوء بالغاز، والذي تم صنعه بعد ذلك ليهتز باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية القوية، وهذا يخلق بعد ذلك فراغًا حول المركبة، مما يسمح لها بدفع نفسها بسرعة عالية.

ويمكن استخدام الصحن في الماء أو الهواء أو حتى الفضاء، وهذه المركبة ستتحرك بسهولة كبيرة.