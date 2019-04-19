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تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. الليلة ظهور القمر الوردى فى السماء وجوجل تزيل TikTok

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث والفعاليات فى عالم التكنولوجيا بداية من قيام جوجل وأبل بحظر تطبيق TikTok فى الهند على أعقاب دعوة الحكومة الهندية، إضافة إلى ظهور القمر الوردى فى السماء مساء اليوم، وفيما يلى نرصد حصاد التكنولوجيا كما يلى:

 

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الليلة.. ظهور القمر الوردى فى السماء
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