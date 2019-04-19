تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. الليلة ظهور القمر الوردى فى السماء وجوجل تزيل TikTok

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث والفعاليات فى عالم التكنولوجيا بداية من قيام جوجل وأبل بحظر تطبيق TikTok فى الهند على أعقاب دعوة الحكومة الهندية، إضافة إلى ظهور القمر الوردى فى السماء مساء اليوم، وفيما يلى نرصد حصاد التكنولوجيا كما يلى: تقرير: FTC تسعى لجعل زوكربيرج المتهم الرئيسى المسئول عن فضائح فيس بوك الليلة.. ظهور القمر الوردى فى السماء انستجرام يختبر ميزة جديدة لإخفاء عدد مرات الإعجاب بالصور Advertisements موظفو جوجل خائفون من "الحصبة".. اعرف التفاصيل والأسباب تقرير: أبل لا تزال تعانى من ضعف مبيعات آيفون بعد مطالبات من الهند.. جوجل وأبل تحظران تطبيق TikTok

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