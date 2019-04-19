شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. لحظة مرعبة لنيزك ضخم يضيء سماء الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت لحظة فريدة فى الفضاء، حيث أضاء فيها نيزك ضخم سماء الليل أثناء تحطمه باتجاه الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، فقد تم تصوير اللقطات المدهشة بواسطة كاميرا سيارة شرطة خلال دورية روتينية في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان رجال الشرطة في أوشن سيتي يقودون بشارع رقم 130 في حوالي الساعة 11 صباحًا، عندما انطلق النيزك في أجواء الأرض.



صورة النيزك

وتظهر المقاطع النيزك الناري من الفضاء حيث تم تصويره من قبل ضابط دورية شرطة أوشن سيتي، ناثان كوتز.

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وقد طلب أحد السكان القيام بدوريات إضافية في تلك المنطقة بعد إثارة مخاوف تتعلق بالسلامة، فإن شرطة المدينة المحيطة لديها كاميرات شرطة مثبتة على مركبات دورياتها في معركتها المستمرة ضد الجريمة.



صورة النيزك

وهذا النيزك من النيازك المعروفة أيضًا باسم نجوم الرماية، التى تصل إلى سرعات تصل إلى 45000 ميل في الساعة عند دخولها إلى الغلاف الجوي للأرض.

وعندما يتجهون نحو سطح الأرض يخلقون سلسلة من الضوء الناجم عن التدفئة الديناميكية الهوائية، وتصبح الشهب مرئية بين حوالي 75 إلى 120 كيلومترًا فوق الأرض وتختلف في الحجم والتكوين.