المزيد من أغطية OnePlus 7 Pro الواقية تصل للويب، وتؤكد قدومه مع ثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - نعم، لقد ظهرت المزيد من الأغطية الواقية المصممة للهاتف OnePlus 7 Pro القادم من شركة OnePlus الصينية. ومرة أخرى، تكشف لنا هذه الأغطية الواقية أن الهاتف OnePlus 7 Pro سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، وكاميرا أمامية تنبثق من الإطار العلوي للهاتف. ونتيجة لذلك، سيأتي الهاتف الرائد المقبل لشركة OnePlus مع شاشة بإطار نحيف في جميع الجوانب بإستثناء الذقن الذي سيكون بارزًا قليلاً، ولكنه لا يزال نحيفًا.

الهاتف OnePlus 7 Pro سيضم أزرار التحكم بالصوت في الجانب الأيسر جنبا إلى جنب مع زر التشغيل، في حين سيضم زر Alert Slider على اليمين. وبالنسبة لمنفذ الشريحة SIM، فقد تم نقله إلى أسفل الهاتف حيث يتواجد أيضًا منفذ USB Type-C والميكروفون الأساسي ومكبر الصوت. لن يأتي الهاتف OnePlus 7 Pro مع منفذ السماعات 3.5mm، ولكن هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن شركة OnePlus قامت فعلاً بالتخلي عن هذا المنفذ من قبل في الهاتف OnePlus 6T.

واحدة من التغييرات الأخرى غير المستغربة هي عدم تواجد مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية للهاتف، وهذا بسبب تضمين شركة OnePlus لهذا المستشعر في الشاشة، تماما كما فعلت مع الهاتف OnePlus 6T. ويمكنك التوجه إلى هنا لمعرفة مواصفات الهاتف OnePlus 7 التي تم تسريبها في الشهر الماضي.

Advertisements

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات التي حصلنا عليها في الأونة الأخيرة، فقد تردد أن الهاتف OnePlus 7 العادي سيضم شاشة +FullHD بقطر 6.4 إنش تضم قطعًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية وكاميرتين في الواجهة الخلفية تضم الكاميرا الأساسية فيها مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، في حين سيضم الهاتف OnePlus 7 Pro شاشة +QuadHD أكبر منحنية الطرفين بقطر 6.64 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية تضم الكاميرا الأساسية فيها كذلك مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، فضلا عن مكبرات صوتية مزدوجة.

كشفت بعض المصادر كذلك أنه سيكون هناك هاتف ثالث يدعى OnePlus 7 Pro 5G. لم يكشف عن أي معلومات حول هذا الهاتف، ولكن نحن نراهن على أنه سيكون مماثلاً من حيث التصميم والمواصفات للهاتف OnePlus 7 Pro، والفرق الوحيد الذي سيكون بينهما هو أن الهاتف OnePlus 7 Pro 5G سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل المودم Qualcomm X50.

وفي حالة إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المفترض أن تقوم شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف OnePlus 7 Series في اليوم 14 من شهر مايو المقبل، وحتى ذلك الحين، نتوقع أن نسمع المزيد حول هذه الهواتف.