فاطمة أيت طالب - دبي -
قامت شركة آبل بإطلاق فيديو ترويجي كجزء من سلسلة ” Shot On iPhone XS ” بعنوان ” لا تعبث مع الأم “. يعرض هذا الفيديو الترويجي الجديد مناظر طبيعية خلابة ولقطات للحياة البرية على أنغام ” Last Rites “.
إنه فيديو جميل، ولكن مرة أخرى، فإن ” Shot On iPhone XS ” تعني القليل في العالم الواقعي. فشركة آبل نفسها تنص على إستخدام أجهزة وبرمجيات إضافية، وهذا يعني أن iPhone XS كان مجرد إطار للفيديو وأنه تم ربط الهاتف بعدسات خاصة وتم بعد ذلك تحرير اللقطات على برامج تحرير الفيديوهات الإحترافية. وبمعنى آخر، لن تتمكن من الحصول على لقطات مماثلة بإستخدام iPhone XS فقط.
ومع ذلك، إنه فيديو رائع، لذلك نحن ننصحك بتخصيص بعضًا من وقتك لمشاهدته، فهو يستحق ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان الترويجي الأحدث لشركة آبل هنا، ويسلط الضوء على قدرات كاميرا iPhone XS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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