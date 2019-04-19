شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور شوارع بريطانيا بخرائط جوجل تكشف عن علامات عدم المساواة الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرائط جوجل لا تدلك فقط على الطريق الذى تقصده ولكنها الآن تكشف أيضا عن علامات تشير لـ"عدم المساواة" فيما يتعلق بالمستوى الاجتماعى أو الاقتصادى، وذلك فى مدن المملكة المتحدة من خلال قاعدة بيانات الصور الموجودة مسبقا بسهولة، وذلك فقط من خلال عرض الشوارع في خرائط جوجل.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إدخال أكثر من نصف مليون صورة من هذا الكتالوج الخاص بالصور الموجودة على أرض الواقع في خوارزمية تعلم عميقة، ولكنها لا تشير إلى علامات عدم المساواة في لندن، ثم تم جمع البيانات على أكثر من 156،581 من الرموز البريدية المختلفة وتطبيقها على مدن أخرى مثل ليدز وبرمنجهام ومانشستر.



خرائط جوجل

واستخدم إسرا سويل وزملاؤه من كلية إمبريال كوليدج لندن، خاصية التعلم العميق لتدريب برنامج كمبيوتر مصمم للكشف عن علامات التقشف، حيث تم تدريبه باستخدام 525،860 صورة من صور جوجل لشوارع لندن تم التقاطها عبر 156،581 من الرموز البريدية المختلفة في العاصمة، ثم تمت معالجتها ومقارنتها بالبيانات الرسمية لمناطق لندن لتحسين دقتها.

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وقام الأكاديميون بعد ذلك بتكييف الخوارزمية وبتزويدها بنسبة 1 % من بيانات ويست ميدلاندز ومانشستر الكبرى وويست يوركشاير، وسمح هذا لبرنامج الكمبيوتر باكتشاف أشكال مختلفة من عدم المساواة في لندن وبرمنجهام ومانشستر وليدز.

وكان البحث، الذي نشر في مجلة "التقارير العلمية"، أكثر فعالية لبعض مقاييس عدم المساواة من غيرها، والأكثر نجاحًا في التعرف على الاختلافات في نوعية البيئة المعيشية والدخل المتوسط ، لكن أدائه كان أسوأ بالنسبة للجريمة والمستوى الصحى للمناطق المختلفة.

وأكد الأشخاص الذين أجروا الدراسة "تبين نتائجنا أن صور الشوارع لها القدرة على قياس عدم المساواة ومراقبة آثار السياسات التي تهدف إلى معالجتها".