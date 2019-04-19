الإعلان رسميًا عن الهاتف Zenfone Live L2 مع تحسينات طفيفة وألوان جديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Asus اليوم بإضافة هاتف جديد إلى سلسلة هواتفها الذكية المتدنية يحمل إسم Zenfone Live L2. ظهر هذا الهاتف على الموقع الرسمي العالمي للشركة دون سابق إنذار ويبدو أنه يأتي مع ترقية طفيفة مقارنة مع الهاتف Zenfone Live L1 الذي تم إصداره في العام الماضي.

وعلى غرار الهاتف Zenfone Live L1 القديم، فالهاتف Zenfone Live L2 الجديد يأتي كذلك مع شاشة بحجم 5.5 إنش وبدقة +HD، ومع معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 430، فضلا عن ذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مع فلاش LED، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل أو بدقة 8 ميغابكسل حسب النسخة.

الهاتف Zenfone Live L2 الجديد يفتقر إلى مستشعر بصمات الأصابع ولكنه يأتي مع خاصية التعرف على الوجه، كما أنه يضم بطارية بسعة 3000mAh تدعم الشحن من خلال منفذ MicroUSB، ومنفذ السماعات 3.5mm، ويأتي مسبقًا مع نظام الأندرويد Oreo، ولكنه لن يكون جزءًا من برنامج Android Go. أما وقد قلنا ذلك، فنحن نود أن نشير إلى أن هناك نسخة أخرى من الهاتف Zenfone Live L2 تضم المعالج Snapdragon 425، وذاكرة داخلية بحجم 16GB.

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الهاتف Zenfone Live L2 سيكون متوفرًا باللونين الأحمر والأزرق المتدرجين. وللآسف، المعلومات المتعلقة بالسعر وموعد الإطلاق غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن، ولكن المعلومات المدرجة في الموقع الرسمي للشركة تشير إلى أنه سيكون متوفرًا قريبًا في مختلف المتاجر في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، على الأقل في البداية.