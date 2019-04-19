التحديث الأحدث للهاتف Galaxy M20 يعد بتحسين سرعة الشحن

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف Galaxy M20 يعد بتحسين الشحن. وكما تعلمون على الأرجح، فهذا الهاتف يضم بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بسرعة 15 واط على غرار هواتف Galaxy S10. لم نشاهد أي شكاوى بشأن سرعات الشحن، لذلك لا نزال نتساءل عن المشكلة التي قامت شركة سامسونج بحلها في هذا التحديث.
يعمل هذا التحديث أيضًا على تحسين أداء وإستقرار نظام التشغيل في الهاتف، على الأقل هذا ما يشير إليه سجل التغييرات المرافق للتحديث. ووفقا لبعض ملاك Galaxy M20، فهذا التحديث الجديد يبلغ حجمه 73 ميغابايت فقط، وهذا ما يفسر عدم ترقيته نظام التشغيل في الهاتف من الأندرويد 8.1 Oreo إلى Android 9 Pie.
وبغض النظر عن تحسين سرعة الشحن، وأداء وإستقرار نظام التشغيل، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر مارس. ونظرًا إلى أن هذا الهاتف مدرج ضمن قائمة الهواتف الذكية المؤهلة للحصول على التحديثات الأمنية خلال كل ثلاثة أشهر، فهو لن يحصل على التحديث الأمني التالي حتى شهر يونيو المقبل.
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