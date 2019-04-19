الهاتف Lenovo Z6 Pro يبتسم للكاميرا قبل أيام قليلة من الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Lenovo بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الرائد الجديد Lenovo Z6 Pro في الحدث الذي ستعقده بالعاصمة الصينية بكين في اليوم 23 من شهر أبريل، ولكن يبدو أن التسريبات المتعلقة بهذا الهاتف لن تتوقف حتى يتم الكشف رسميًا عن الجهاز. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا الآن على صورة مسربة واقعية تستعرض لنا الواجهة الخلفية للهاتف Lenovo Z6 Pro.

تؤكد لنا هذه الصورة مرة أخرى أن الهاتف Lenovo Z6 Pro سيضم أربع كاميرات بوضعية عمودية في الواجهة الخلفية، وفي حين ستضم حلقة واحدة ثلاث كاميرات، فسوف يتم وضع الكاميرا الرابعة في حلقة منفصلة مع العلم بأن واحدة من هذه الكاميرات الأربعة ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل.

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وبالعودة إلى المعلومات والتقارير السابقة، فقد تأكد أن الهاتف Lenovo Z6 Pro سيضم كذلك المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل المودم Snapdragon X50. عموما، لن يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة قبل أن نتأكد من كل شيء، فمن المقرر أن يتم الكشف رسميًا عن الهاتف في الأسبوع المقبل. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.