تسريب العلبة الخاصة بالهاتف Huawei Mate 20X 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - لا ينبغي الخلط بينه وبين الهاتف Huawei Mate X القابل للطي، فالهاتف Huawei Mate 20X يعتبر العضو الأكبر حجمًا في سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series التي تم الإعلان عنها جنبا إلى جنب مع الهاتفين Huawei Mate 20 و Huawei Mate 20 Pro في أواخر العام الماضي. بفضل شاشته البالغ حجمها 7.2 إنش والبطارية التي تبلغ سعتها 5000mAh، أصبح Huawei Mate 20X خيارًا مميزًا جدًا لكل من يبحث عن هاتف راقي وكبير الحجم في نفس الوقت.

أما وقد قلنا ذلك، فقد إطلعنا في وقت سابق من هذا اليوم على بعض التغييرات التي سيأتي بها الهاتف Huawei Mate 20X 5G مقارنة مع الهاتف Huawei Mate 20X الحالي، والآن نحن هنا مع صورة تستعرض لنا كيف ستبدو علبة هذا الهاتف، وهي تؤكد لنا بوضوح أن الهاتف Huawei Mate 20X 5G سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ووفقا للتقارير، فمن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف Huawei Mate 20X 5G في وقت ما خلال النصف الثاني من هذا العام، لذلك نحن نتوقع أن يتم إطلاق هذا الهاتف في نفس الوقت الذي سيتم فيه إطلاق الهاتف القابل للطي Huawei Mate X. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن التقرير الذي حصلنا عليه في وقت سابق من هذا اليوم أوضح لنا بأن الهاتف Huawei Mate 20X 5G سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيضم بطارية أصغر بسعة 4200mAh مع دعم تقنية الشحن السريع Huawei 40W SuperCharge.