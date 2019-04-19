Redmi تشوق لقدوم الهاتف Redmi Y3 مع بطارية بسعة 4000mAh ولون متدرج

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Redmi Y3 في اليوم 24 من شهر أبريل الجاري. وقد أكدت لنا الشركة الصينية بالفعل أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من شاشة الهاتف. الآن، قررت شركة Redmi أن تكشف لنا عن المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف الذي يركز على قدرات السلفي.

قام فرع شركة Redmi في الهند بنشر فيديو في حسابه الرسمي على شبكة تويتر يشوق فيها لقدوم الهاتف Redmi Y3 مع بطارية بسعة 4000mAh. وبالتأكيد هذا يمثل ترقية هائلة، فالهاتف Redmi Y2 الذي تم إصداره قبل عام من الآن جاء مع بطارية بسعة 3080mAh فقط. وبالإضافة إلى ذلك، فقد نشرت الشركة أيضًا صورة تعرض جزءًا من الواجهة الخلفية للهاتف Redmi Y3، وهي الصورة التي تؤكد لنا بأن الهاتف سيمتاز بلون متدرج. وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف مدرج بالفعل على متجر أمازون في الهند مع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف وكاميرتين في الواجهة الخلفية.

تؤكد المعلومات المدرجة في متجر أمازون أيضًا أن الهاتف Redmi Y3 سيكون مقاومًا للقطرات المائية. عموما، لا يزال يتعين علينا الإنتظار لنحو خمسة أيام قبل أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف، لذلك نتوقع أن نسمع المزيد عن هذا الهاتف قبل الكشف عنه.