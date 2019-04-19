آبل تعاني من إنخفاض مبيعات iPhone في الربع الثاني من عامها المالي الحالي

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة آبل عن نتائجها المالية للربع الأول من عامها المالي الحالي في شهر يناير الماضي، وأظهرت الأرقام تراجع مبيعات iPhone خلال موسم العطلات في العام 2018. وعلى الرغم من تبقي أسبوعين على صدور تقرير الربع الثاني، إلا أن المحللين يتوقعون أن يستمر هذا الإتجاه، فهم يتوقعون أن لا تتجاوز مبيعات هواتف iPhone نحو 45 مليون وحدة، وهذا ما يعني أقل بنحو 10 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما نجحت الشركة في بيع 52 مليون وحدة.

أصدرت شركة OTR Global مذكرة بحثية جديدة تشير فيها إلى أن شركة آبل شحنت ما بين 37 و 42 مليون وحدة من هواتف iPhone، في حين يتوقع محللو وول ستريت نتائج أفضل قليلاً، فهم يتوقعون أن تتراوح الشحنات بين 40 و 45 مليون وحدة. وقالت شركة OTR Global أن السبب الرئيسي هو ضعف الطلب على الهاتفين iPhone XR و iPhone XS. ونظرًا إلى أن شركة آبل قررت التوقف عن الإعلان عن عدد الوحدات المباعة، فلن نعرف الأرقام الدقيقة، ولكن رقم العائدات سيكون مؤشرًا جيدًا.

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سيصدر تقرير الربع الثاني من العام المالي لشركة آبل في اليوم 30 من شهر أبريل الجاري، وآنذاك سنحصل على التفاصيل الرسمية. وتشير التوقعات غير المنقحة للشركة إلى أن الإيرادات ستتراوح بين 55 مليار دولار و59 مليار دولار، أي أقل بقليل من 61 مليار دولار التي بلغت عنها شركة آبل في الفترة من يناير إلى مارس من العام 2018. وينبغي أن يتراوح الهامش الإجمالي بين 37% و 38% في حين يمكن أن تصل النفقات التشغيلية إلى 8.6 مليار دولار أمريكي.