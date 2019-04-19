انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. ولادة طفل بلا جلد يغطي جسمه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 05:13 مساءً - لم تتمكن أُم طفل من تقبيل وليدها منذ ولادته وحتى بلوغه عدة أشهر من عمره، بسبب ولادته بحالة طبية نادرة، من دون جلد يغطي جسمه.

ووُلد جاباري غراي في رأس السنة الميلادية في سان أنطونيو بولاية تكساس، بجلد مفقود تقريباً من كل أنحاء جسمه باستثناء رأسه وساقيه، وهو ما ترك أفراد عائلته، من هيوستن بأمريكا، عاجزين عن لمسه أو عناقه أو تقبيله، ما لم يرتدوا ملابس وقفازات واقية، وفق صحيفة "سان أنطونيو إكسبريس نيوز".

ووضع الأطباء في مستشفى ميثوديست للأطفال الرضيع على الأجهزة الداعمة للحياة، وأخبروا والديه بريسيلا موندو ومارفين غراي، بأنه لم يعد هناك شيء يمكنهما فعله من أجله.

ورفض الزوجان قبول ذلك، وبعد معركة طويلة مع شركة التأمين الخاصة بهما، أمّنا نقل ابنيهما الذي وُلد بحالة طبية نادرة، إلى مستشفى تكساس للأطفال في هيوستن.

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واعتقد الفريق الطبي في مستشفى تكساس أن الأطباء بالمستشفى السابق أخطؤوا في تشخيص حالة جاباري؛ وهو ما أدى إلى تأخُّر علاجه، وفقاً للصحيفة.

ويعمل الجراحون الآن على إجراء عملية لفتح مجرى الهواء، حتى يتسنى خلع جهاز التنفس الصناعي، وبعد ذلك يرقّعون الجلد، لتغطية المناطق التي لم ينمُ فيها بعد.

هذا وتم تشخيص الرضيع بمرض يسمى انحلال البشرة الفقاعي "Epidermolysis bullosa"، وهو مجموعة من الاضطرابات الوراثية، تصيب النسيج الضام وتسبب ظهور بثور على الجلد والأغشية المخاطية، ويحدث هذا نتيجة نقص في الروابط الدقيقة بين طبقتي البشرة والأدمة. ويصيب 20 مولوداً جديداً من بين كل مليون مولود في أمريكا.

في حين يتم التعامل مع الرضيع دائماً بالاعتماد على مسكّنات الألم ولفّه باستمرار في الضمادات الواقية، ويزن الآن 3.6 كيلوغرامات، وقال الأطباء: إن "حالته مستقرة رغم أن والدته تشير إلى أن أمامه سنوات ليعود إلى الحالة الطبيعية".