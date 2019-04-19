انت الان تتابع تفاصيل خبر "سيارة الأحلام" الكهربائية تظهر في نيويورك! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 05:13 مساءً - كشفت "Genesis" التابعة لشركة "هيونداي" خلال معرض نيويورك الأخير للسيارات عن مركبة متطورة، صنفت واحدةً من أجمل السيارات الكهربائية في العالم.

وجاءت هذه المركبة التي أطلق عليها اسم "سيارة الأحلام" بهيكل انسيابي صغير، غاية في الأناقة، تميزه مصابيح غريبة الشكل، تعمل بتقنية LED، وأبواب خلفية صغيرة تفتح للأعلى، كما في سيارات "Lamborghini" الرياضية.

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أما قمرة السيارة التي تتسع لراكبين، فزودت بمقاعد مكسوة بأفخم أنواع الجلود، وسقف بانورامي شفاف، وواجهة قيادة متطورة فيها مقود رياضي فريد مزود بشاشة في منتصفه، وفق ما ذكرته "روسيا اليوم".

وستطلق المركبة بمحرك كهربائي صديق للبيئة، بعزم 250 حصاناً، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 3 ثوان، وبطارية تكفيها لقطع 320 كم بالشحنة الواحدة.

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة في الأسواق عام 2020، بعدة نسخ تتراوح أسعارها ما بين 45 و60 ألف دولار.