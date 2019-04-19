شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الليلة.. ظهور القمر الوردى فى السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر، اليوم، فى السماء القمر الوردى الذى يعد بمثابة ظاهرة تحدث مرة واحدة فى العام، والذى سيكون به القمر بدرا، لكنه لا يكون باللون الوردى كما يتوقع البعض، والذى سيظهر فى بريطانيا الساعة 12:12 أى أنه سيعتلى سماءنا فى مصر قبل ذلك الموعد بساعة، لذلك لا تفوته.



القمر الوردى

Advertisements

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن علماء النجوم ومراقبيها الهواة سيحدقون فى السماء ليلا فى انتظار الضيف الجديد لالتقاط وتسجيل هذه اللحظة، ويجب ألا تفوت هذا المنظر المبهر للقمر الوردى أنت أيضا، والذى على العكس من اسمه إلا أنه لا يظهر باللون الوردى بسبب أن تسميته جاءت من ظهوره بالتزامن مع ازدهار نوع من الزهور البرية الوردية الذى يكون موسمه فى الربيع بأمريكا وكندا.



زهور القمر الوردى

ويسمى هذا القمر أيضا بقمر البيضة أو قمر السمكة، وعن توقيت ظهوره بمختلف البلاد، فسيظهر فى أمريكا فى أفضل صورة له فى التوقيت 7:12 صباحا، لكن يجب رؤيته فى مكان يقل فيه التلوث الضوئى بشكل خاص ذلك متوفر فى الأرياف عن المدن، وفى الصين سيظهر الساعة 4 عصرا وفى إيطاليا وإسبانيا الساعة الواحدة ظهرا وفى أوروبا الشرقية عند الساعة 2 ظهرا.