شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يختبر ميزة جديدة لإخفاء عدد مرات الإعجاب بالصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن منصة مشاركة الصور "انستجرام" تختبر حاليا ميزة جديدة تقوم على إخفاء عدد مرات الإعجاب بالصور عن كافة المستخدمين، لتكون متاحة فقط لمالك الصور فقط.

ووفقا لما نشره موقع metro البريطانى، فكشفت المسربة الشهيرة "جين مونشون ونج"، أن انستجرام يختبر هذه الميزة التى سيقوم بموجبها بإخفاء عداد الإعجاب أسفل الصورة من الوضع العام وإبقاء العداد متاح لصاحب المنشور فقط، إذ سعى المنصة إلى جعل المستخدم يركز أكثر على قوة المحتوى المنشور وليس عدد مرات الإعجاب.

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وربما سيبدو أنها فكرة جيدة، خاصة أنها ستحد من الضغط الذى يشعر به بعض الأشخاص لنشر الصور فقط لاكتساب إعجاب، لكن حتى الآن لم يؤكد أو ينفى انستجرام صحة هذه التقارير، كما لم يوضح التقرير متى ستكون هذه المميزات متاحة للمستخدمين.