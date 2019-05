إشاعة جديدة تقترح قدوم الهاتفين Motorola One Vision و Motorola One Action قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، قامت شركة موتورولا بإطلاق الهاتفين Motorola P30 و Motorola P30 Note في الصين، واللذان تم إطلاقهما بعد ذلك في الأسواق العالمية تحت الأسماء Motorola One و Motorola One Power. وفي الأونة الأخيرة، سمعنا عدة شائعات عن إطلاق هاتفين آخرين سيكونا جزءًا من سلسلة هواتف Motorola One Series، ولكن يدعي المسرب الأمريكي الشهير evleaks أن هناك أربعة هواتف ” Motorola One ” إجمالاً، وإثنان منهما لم يصلا إلى السوق بعد.

بالنظر إلى أنه تم إطلاق Motorola One و Motorola One Power قبل حوالي نصف عام، فسوف نركز على الهاتفين الآخرين المذكورين في التغريدة. لنبدأ بما نعرفه بالفعل عن الهاتف Motorola One Vision، فلقد رأينا العديد من الشائعات المحيطة بهذا الهاتف خلال الأسابيع القليلة الماضية بما في ذلك صور حاسوبية لهذا الهاتف.

الصورة التي تم تسريبها سابقًا والموجودة أعلاه تؤكد لنا أن الهاتف Motorola One Vision سيضم ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وتؤكد لنا كذلك أنه سيضم كاميرتين في الواجهة الخلفية التي ستكون مغطاة بالزجاج، وأنه سيعمل بنظام Android 9 Pie الخام بما أنه يحمل شعار Android One. وعلاوة على ذلك، فهو سيضم على الأرجح مستشعر بصمات الأصابع في الشعار الدائري الموجود في الجزء الأوسط من الواجهة الخلفية للجهاز.

وبغض النظر عن التصميم، فقد تردد أن الهاتف Motorola One Vision سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9610، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية.

وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف Motorola One Vision سيضم كاميرتين في الخلف بحيث ستمتاز الكاميرا الأساسية منها بدقة 48 ميغابكسل علمًا أن هذه الأخيرة ستكون قادرة على إلتقاط الصور بدقة 12 ميغابكسل بفضل تقنية البكسلات المتراصة. وستقوم شركة موتورولا أيضًا بتزويد هذه الكاميرا بميزات خاصة، بما في ذلك ” Long Exposure ” و ” Video 3D HDR “. وبغض النظر عن الكاميرا، فالهاتف Motorola One Vision سيضم كذلك بطارية بسعة 3500mAh، وسيتم تقديمه بلونين هما الأزرق والذهبي. سيتم بيع الهاتف في الأسواق الدولية بما في ذلك أمريكا اللاتينية والهند والبرازيل، وسيصل إلى الصين تحت إسم Motorola P40.

الآن دعونا ننتقل إلى الهاتف Motorola One Action. نحن لا نعرف الكثير عن هذا الهاتف. ومع ذلك، فهناك إحتمال أن يكون هو نفسه الهاتف الغامض الذي تم تسريبه قبل فترة مع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية. هذا يقودنا إلى ما يمكن أن يمثله الجزء ” Action ” من الإسم. ربما يعني ذلك أن الهاتف Motorola One Action سيركز على قدرات الفيديو، والكاميرات الثلاثة الموجودة في الواجهة الخلفية مؤشر على ذلك.