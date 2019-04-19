شركة OnePlus تبدأ رسميًا حملة التشويق لهاتفها الرائد المقبل OnePlus 7 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - يشاع أن شركة OnePlus ذاهبة لإزاحة الستار عن سلسلة هواتف OnePlus 7 Series في اليوم 14 من شهر مايو المقبل، وعلى الرغم من أن الشركة لم تؤكد التاريخ، إلا أن الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Pete Lau بدأ اليوم في التشويق للهاتف الرائد المقبل للشركة. ويبدو أن الهاتف الجديد لن يكون سريعًا فحسب، وإنما سيكون سلسًا أيضًا، وهذا ما يؤكده الفيديو التشويقي الذي نشره السيد Pete Lau في حسابه الرسمي على شبكة تويتر.

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فهي ذكرت أن الهاتف OnePlus 7 Pro سيضم ثلاث كاميرات في الخلف وسيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وهذا ما يتماشى مع ما قاله السيد Pete Lau الآن من خلال الإشارة إلى أن واجهة المستخدم في الهاتف الرائد المقبل للشركة ستكون سريعة وسلسة جدًا.

وعلاوة على ذلك، فقد لمحت التسريبات والشائعات السابقة كذلك إلى أن الهاتف OnePlus 7 Pro سيضم شاشة منحنية الطرفين، وهذا بالفعل ما يؤكده الفيديو التشويقي الذي نشره السيد Pete Lau الآن. وبالإضافة إلى ذلك، فقد لمحت التسريبات السابقة كذلك إلى أن الهاتف OnePlus 7 العادي سيضم شاشة بقطر 6.4 إنش تحتوي على قطع في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية وكاميرتين في الواجهة الخلفية تضم الكاميرا الأساسية فيها مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، في حين سيضم الهاتف OnePlus 7 Pro شاشة أكبر منحنية الطرفين بقطر 6.64 إنش، وثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية تضم الكاميرا الأساسية فيها كذلك مستشعر بدقة 48 ميغابكسل.

كشفت عدة مصادر كذلك في الفترة الماضية أنه سيكون هناك هاتف ثالث يدعى OnePlus 7 Pro 5G. لم يتم الكشف عن أي معلومات حول هذا الهاتف، ولكن نحن نراهن على أنه سيكون مماثلاً من حيث التصميم والمواصفات للهاتف OnePlus 7 Pro، والفرق الوحيد الذي سيكون بينهما هو أن الهاتف OnePlus 7 Pro 5G سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G بفضل المودم Snapdragon X50.