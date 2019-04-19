Lenovo Z6 Pro سيضم أربع كاميرات في الخلف، وسيقدم أداءً لم يسبق له مثيل

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقدم شركة Lenovo هاتفها الرائد الجديد Lenovo Z6 Pro يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الصينية بكين. نحن نعلم أن الهاتف سيضم تكنولوجيا Hyper Video في الكاميرا الأساسية للهاتف بعدما قامت شركة Lenovo بالتشويق إلى ذلك من خلال نشر صورة كانت تعرض لنا كاميرا واحدة فقط، ولكن يبدو أن تلك الصورة مزيفة، لأن شركة Lenovo كشفت اليوم عن صورة تشويقية أخرى تؤكد فيها أن الهاتف Lenovo Z6 Pro سيضم في الواقع أربع كاميرات في الخلف، وإحداها ستضم مستشعر بدقة 48 ميغابكسل.

تقترح الصورة التشويقية التي تم رصدها على الحساب الشخصي الخاص بنائب رئيس شركة Lenovo على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن الهاتف Lenovo Z6 Pro سيضم أربع كاميرات بوضعية عمودية في الواجهة الخلفية، وفي حين ستضم حلقة واحدة ثلاث كاميرات، فسوف يتم وضع الكاميرا الرابعة في حلقة منفصلة.

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نائب رئيس شركة Lenovo قام أيضًا بنشر صورة للنتيجة التي حققها الهاتف Lenovo Z6 Pro في إختبارات الأداء على منصة AnTuTu. ووفقا لهذه الصورة، فالهاتف Lenovo Z6 Pro والذي يحمل الإسم الرمزي L78051 حقق 403077 نقطة في إختبارات الأداء. إذا كان هذا بالفعل هو الأداء الحقيقي للهاتف Lenovo Z6 Pro، فهذا الأمر سيجعله يتفوق على أي هاتف ذكي آخر مزود بالمعالج Snapdragon 855، وهذا ما يعني تسيده لقائمة الهواتف الذكية الأفضل أداءً على منصة AnTuTu.

عموما، سنتأكد من كل شيء بشأن الهاتف Lenovo Z6 Pro عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم 23 أبريل، لذلك لا تنسو العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.