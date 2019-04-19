شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو جوجل خائفون من "الحصبة".. اعرف التفاصيل والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد، أن المسئولين التنفيذيين فى مقر شركة جوجل بسيليكون فالى، يناقشون طرق حماية أنفسهم وعائلاتهم من الحصبة بعد العثور على أحد الموظفين فى الشركة والذى أصيب بعدوى شديدة.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، ففى منتديات جوجل الداخلية، أعرب الموظفون عن صدمتهم لأنهم لم يتم إخبارهم عاجلاً بأمر زميلهم المريض الذى كان يقضى بعض الوقت فى مبنى مكتبه فى ماونتين فيو - بما فى ذلك مطعم فى الحرم الجامعى للشركة، حسبما أفاد موقع BuzzFeed News يوم الخميس، حيث كان الموظف حاضراً فى المكتب فى 4 أبريل.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة من الموظفين تعرفوا على الحادث بعد أكثر من أسبوع، وتحديدا فى 13 أبريل عندما قام أحد أطباء الشركة بإرسال بريد إلكترونى إليهم حول الموظف المصاب، لكن فى وقت لاحق قام طبيب الموظفين فى شركة جوجل، بإرسال رسالة إلى مجموعات داخلية متعددة فى جوجل، طمأنتهم بأنهم كانوا آمنين مع الاعتراف بأن اتصالاته كانت "بطيئة".

ولعل الحالة المبلغ عنها جزء من عودة تاريخية للحصبة فى الولايات المتحدة، فقد أصيب 555 شخصًا على الأقل هذا العام بالفيروس ، الذى أعلن القضاء عليه فى عام 2000 ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وقال التقرير إن خبراء الصحة العامة يلومون الارتفاع جزئياً على انتشار الباطل المضادة للقاح على منصات وسائل الإعلام الاجتماعية ، بما فى ذلك موقع جوجل على يوتيوب ، والذى قام ، تحت الضغط العام ، بإزالة الإعلانات من قنوات الفيديو المعروفة المضادة للقاح.