شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل لا تزال تعانى من ضعف مبيعات آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل عن نتائجها المالية للربع الأول فى شهر يناير الماضى، إذ كشفت الأرقام حينها ضعف مبيعات هواتف آيفون خلال موسم العطلة فى 2018، ورغم أن تقرير الربع الثانى لم يصدر بعد، لكن المحليين يتوقعون أن تسير النتائج فى نفس الطريق، إذ أن الشركة قامت ببيع ما لا يزيد عن 45 مليون هاتف، أى أقل بنسبة 10% من العام الماضى.

ووفقا لما نشره موقع gsmarena الهندى فقد كشفت مؤسسة OTR Global للأبحاث السوقية، عن مذكرة جديدة، أشارت فيها إلى أن أبل شحنت ما بين 37 و42 مليون هاتف آيفون، فى حين يتوقع محللو Wall Street نتائج أفضل قليلاً، من 40 إلى 45 مليون هاتف، إلا أن مؤسسة OTR قالت إن السبب الرئيسى وراء ذلك هو ضعف الطلب على هاتفى XR وXS.

ومن المنتظر أن يتم إصدار تقرير الربع الثانى من العام الجارى فى 30 أبريل، وتشير الإرشادات المقدمة من الشركة إلى أن الإيرادات تتراوح بين 55 مليار دولار و59 مليار دولار، أى أقل بقليل من 61 مليار دولار، الإيرادات التى وردت فى الفترة من يناير إلى مارس 2018.