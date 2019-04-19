طقس اليوم: أمطار خفيفة على هذه المنطقة

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقسا لطيفا على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

موعد تحسن الجو

وفي سياق متصل، توقعت الأرصاد تحسن حالة الجو بشكل نهائي بداية من يوم 29 إبريل، والذي يوافق شم النسيم.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

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ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية والقيادة بهدوء على الطرق السريعة في حال سقوط الأمطار.

كما نصحت مرضى الحساسية والجهاز التنفسي بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، في حال وجود أتربة ورمال.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة اليوم:

القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14

والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12

سوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 13

قنا العظمى 29 درجة والصغرى 14

أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 17