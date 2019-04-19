تكنولوجيا: إزاي تستخدم خدمة مشاركة الملفات من “فايرفوكس”.. أرسل ملفا حتى مساحة 2.5 جيجابايت بأمان!

تخيل أن لديك ملفا من أي نوع، وتريد مشاركته مع آخرين بطريقة سهلة وآمنة، دون الدخول في تعقيدات رفع الملف على الإنترنت أو تنزيله! تقدم لك “فايرفوكس” خدمتها الجديدة “فايرفوكس سند” Firefox Send إمكانية ذلك.

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ادخل إلى صفحة الخدمة عبر هذا الرابط، وسترى أمامك مباشرة مربع رفع الملف الذي تريد مشاركته، وهو يعطيك إمكانية رفع ملف حتى مساحة 1 جيجابايت في المرة الواحدة، في حالة عدم تسجيل حساب، و2.5 جيجابايت في حالة التسجيل المجاني في الخدمة. قم برفع أي ملف تريده بالضغط على “اختيار ملفات لرفعها” Select files to upload.

بعد اختيار الملف، سيظهر أمامك خصائص للإعدادات، تتضمن صلاحية تنزيل الملف، فمن الممكن أن تجعل ملفك صالحا للتنزيل لمرة واحدة أو مرتان أو ثلاثة حتى 100 مرة، بعدها لا يعمل رابط الملف ويتم إزالته، كما يمكنك أن تحدد مدة من 5 دقائق إلى 7 أيام لصلاحية الملف، كذلك يمكن حماية رابط التنزيل بكلمة مرور لن يستطيع أحد تنزيل الملف بدونها. الآن يمكنك ضغط “رفع” Upload.

بعد اكتمال رفع الملف، ستعطيك الخدمة الرابط الذي يمكنك أن ترسله لمن يريد تنزيل الملف بكل سهولة.