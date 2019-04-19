شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Sidecar ميزة بنظام macOS 10.15 لدعم استخدام أجهزة أيباد كشاشة خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تسريب حديث حول إصدار macOS 10.15 القادم أن شركة أبل تخطط لتوفير ميزة جديدة تعرف بـSidecar لدعم الاقتران بأجهزة الآيباد واستخدام الجهاز المتصل كشاشة خارجية للنظام.

ووفقا لما نشره موقع theverge الأمريكى فإن التسريبات تشير إلى دعم استخدام أجهزة آيباد كشاشة خارجية، وهو الأمر الذى أكده موقع 9to5Mac الأمريكى فى وقت سابق، موضحا أن هذ الميزة الجديدة ستعمل كبديل لتطبيقات Luna أو Duet وهى تطبيقات تعود لجهات خارجية.

وتأتى Sidecar كأداة جديدة من بين أدوات إدارة نوافذ نظام macOS 10.15، كما سيتيح التحديث الجديد للمستخدمين التمرير على الزر الأخضر فى شريط نافذة النظام، للحصول على مجموعة من الاختيارات يأتى من ضمنها اختيار لنمط العرض بكامل الشاشة.

كذلك سيأتى نمط العرض على الشاشة الخارجية كأحد الاختيارات التى تتيح إرسال نافذة العرض لشاشة خارجية مثل أجهزة الآيباد بشكل مباشر دون الحاجة للضغط والسحب فى البداية، كذلك أشار التقرير إلى أن أبل تعمل على تطوير أداة خاصة تدعم التقاط الصور للنوافذ فى شاشة العرض.