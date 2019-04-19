شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد مطالبات من الهند.. جوجل وأبل تحظران تطبيق TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت وزارة تقنية المعلومات الهندية، فى وقت سابق، من شركتى جوجل وأبل حذف تطبيق TikTok الخاص بمشاركة الفيديو من متاجر التطبيقات الخاصة بها، مبررة ذلك بأن التطبيق يحتوى على محتويات غير شرعية وإباحية، وهو الأمر الذى استجابت له الشركتان، لتقرر حظر تحميل التطبيق عن متجريهما فى الهند.

ووفقا لما نشره موقع Phonearena الهندى، تعد الهند واحدة من أكبر دول العالم استخدامًا للتطبيق، وتم تحميله هناك أكثر من 240 مليون مرة على مختلف الأجهزة الذكية، كما أشارت الشركة المالكة للتطبيق إلى أن هناك 120 مليون مستخدم نشط شهريًا على التطبيق.

وأوضح التقرير أن المستخدمين الذين سبق لهم تحميل التطبيق على هواتفهم فسيستمر فى العمل لكن لن يكون باستطاعة غيرهم تحميله من المتجر، فيما يعد السبب الرئيسى وراء طلب الحكومة الهندية لحظر TikTok هو احتواؤه على المحتوى الإباحى والتشجيع على ذلك خاصة بين القاصرين.