"الربيع غدار".. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس وانتهاء التقلبات

مصراوي - كتب- يوسف عفيفي:
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ليصبح الطقس معتدلًا على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.
وأوضح عبدالعال لمصراوي، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية "الجمعة والسبت"، مصحوبة بسحب منخفضة ومتوسطة بجانب نشاط للرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة...
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