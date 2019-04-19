أدى تطور الهواتف والأجهزة الذكية إلى زيادة اعتماد المستهلكين عليها بشكل كبير، وهذا بدوره ساعد في انتشار التطبيقات التي تعمل على تلبية مختلف احتياجات المستخدمين اليومية.

وقد انتشر مؤخرًا مصطلح التجارة عبر الأجهزة المحمولة Mobile Commerce والمعروف أيضًا باسم M-Commerce، وهو يعني استخدام الأجهزة المحمولة اللاسلكية مثل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية لإجراء المعاملات التجارية عبر الإنترنت مثل: شراء وبيع مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، ودفع الفواتير.

ومن المتوقع أن يستمر مجال M-Commerce في النمو خلال 2019 ليصبح من أهم التوجهات في تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية، حيث إنه مع زيادة عدد مستخدمي الهواتف سيبدأ المزيد والمزيد من الناس في التسوق باستخدام أجهزتهم الذكية عبر تطبيقات مختلفة.

تضم متاجر التطبيقات العديد من تطبيقات التسوق التي تقدم كل شيء ابتداءً من عمليات الشراء الفورية إلى عمليات البحث عن العروض التي تساعدك في العثور على أفضل قيمة وأقل أسعار.

فيما يلي 6 تطبيقات تساعدك على التسوق بسهولة والحصول على خصومات كبيرة:

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1- تطبيق Krazy Coupon Lady:

يقدم لك تطبيق Krazy Coupon Lady أحدث العروض والخصومات على أفضل العلامات التجارية، بالإضافة إلى الكثير من النصائح والحيل المخصصة لتوفير المال.

يقدم التطبيق حوالي 80 عرض جديد كل يوم، كا يتيح لك إنشاء قائمة للتسوق، وحفظ العروض وكوبونات الخصم للوصول إليها في وقت لاحق، ومزامنتها عبر جميع أجهزتك.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.

2- تطبيق BuyVia:

يعتبر تطبيق BuyVia من أهم تطبيقات مقارنة الأسعار، حيث يقدم لك يوميًا أفضل العروض من المتاجر العالمية، كما يمكنك من خلاله مقارنة أسعار الملابس والأدوات المنزلية والأحذية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والتلفزيونات وعروض الهواتف الذكية وغير ذلك الكثير.

يتيح لك أيضًا؛ تعيين تنبيه التسوق لتلقي إشعار أو رسالة بريد إلكتروني عندما يكون هناك عروض على السلع التي تريدها. كما يدعم التطبيق ميزة مزامنة قوائم التسوق والتفضيلات والتنبيهات على جميع الأجهزة.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.

3- تطبيق Geek – Smarter Shopping:

يقدم لك هذا التطبيق أحدث العروض مع خصومات من 50% إلى 80%، حيث يتعامل مع الشركات المصنعة مباشرة للحصول على أفضل العروض على المنتجات التي تريدها.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة، ويتيح لك إنشاء قائمة التسوق، وحفظ العروض لحين استخدامها في وقت لاحق.

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التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.

4- تطبيق ParcelTrack:

يساعدك تطبيق ParcelTrack في تتبع جميع الطرود الخاصة بك بسهولة، حيث لا يطلب منك التطبيق إدخال رقم تتبع الشحنة بل يطلب منك إدخال حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، ومن خلاله يبحث عن جميع مشترياتك، ويضيف الطرود إلى حسابك.

يدعم التطبيق العديد من شركات الشحن حول العالم، ولن تحتاج إلى فتح التطبيق كلما أردت معرفة تفاصيل حول الشحنة بل سيقوم التطبيق بإرسال إشعار لك عند حدوث أي تغيير في مسار الشحنة.

يتيح لك التطبيق أيضًا؛ إمكانية مزامنة بيانات الشحنة الخاصة بك على جميع أجهزتك، وتتبع موقع شاحنة التسليم عبر GPS، كما يدعم التطبيق ميزة المسح الضوئي لباركود الشحنات.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.

5- تطبيق StockX:

يوفر لك تطبيق StockX الطريقة الأسرع لشراء وبيع الأحذية الرياضية الأصلية، والملابس، والساعات، وحقائب اليد، كما يساعدك التطبيق في الوصول إلى أسعار السوق لحظيًا حتى تتمكن من تقييم السعر الذي تشتري أو تبيع به.

يتيح لك التطبيق إنشاء قائمة للتسوق وتتبع التغيرات في الأسعار، كما يقدم لك خصومات على عمليات الشراء الأولى للساعات وحقائب اليد.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.

6- تطبيق Shopbop:

Shopbop هي منصة للبيع بالتجزئة تابعة لشركة أمازون، تقدم للنساء في جميع أنحاء العالم مجموعة شاملة منتقاة بعناية من الملابس الجاهزة والإكسسوارات.

يتيح لكِ هذا التطبيق تسوق ما يناسبك من خلال أعمال أكثر من 1000 مصمم، بالإضافة إلى تقديم عروض وخصومات يومية.

كما يمكنكِ التسوق حسب الفئة مثل: تصاميم، فساتين للسهرات، أحذية، ملابس للسباحة، بالإضافة إلى تلقي إشعارات حول العروض والتخفيضات.

يتيح هذا التطبيق التسجيل بحساب أمازون الخاص بك، كما يوفر خدمة عملاء على مستوى عالمي، بالإضافة للشحن المجاني والسريع لأي مكان في جميع أنحاء العالم.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.