بلاك بيري توقف تطبيقها للتراسل BBM في 31 مايو

أعلنت شركة بلاي بيري BlackBerry الكندية نيتها إيقاف تشغيل نسخة المستهلك من تطبيقها الشهير للتراسل “بلاك بيري ماسنجر” BBM بتاريخ 31 مايو، وهو التطبيق الصادر لأول مرة في عام 2005.

وقالت في إحدى التدوينات: “إن المستخدمين انتقلوا إلى منصات أخرى، وإنه من المحزن أن نقول: وداعًا”، وأضافت: أنه خلال فترة تزيد قليلًا عن شهر سوف تعيد للمستخدمين المبالغ المدفوعة للملصقات، مع اختفاء BBMoji.

وبالتزامن مع إيقاف تشغيل نسخة المستهلكين من تطبيق التراسل BBM، فقد أعلنت الشركة أن نسخة المؤسسات BBM Enterprise ستكون متاحة للجميع مقابل رسوم.

ويعمل تطبيق BBMe على أجهزة أندرويد، وآي أو إس، وويندوز، وماك، وستكون الخدمة مجانية للمستخدمين الجدد خلال السنة الأولى، على أن تكلف بعد ذلك 2.50 دولارًا كل ستة أشهر.

وشكل تطبيق التراسل BBM في وقت سابق نقطة بيع رئيسية لهواتف بلاك بيري، وهو واحد من أقدم تطبيقات التراسل للهواتف الذكية، وكان متوفرًا بشكل حصري على أجهزة BlackBerry، لكن الشركة أطلقت التطبيق في عام 2013 لنظام أندرويد، وآي أو إس iOS.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وتغيرت الأمور إلى حد كبير منذ ذلك الحين، إذ لم تعد BlackBerry تصنع هواتفها الخاصة، كما أن نظام التشغيل BlackBerry OS قد شارف على الموت.

Advertisements

وأوضحت الشركة أنها حاولت تنشيط نسخة المستهلك من BBM على مدى السنوات القليلة الماضية، لكن بالرغم من جهودها الكبيرة، فقد انتقل المستخدمون القدامى إلى منصات أخرى، وأثبت المستخدمون الجدد صعوبة التسجيل لاستخدام التطبيق.

وتعرض تطبيق BBM لمنافسة شديدة من قبل تطبيقات التراسل الأخرى، مثل: واتساب، وتيليجرام، وفيسبوك ماسنجر، مما أدى إلى خسارته للمستخدمين، وقررت الشركة إيقافه، بدلاً من الاستمرار في محاولة دعمه.

وكانت بلاك بيري قد أعلنت في عام 2016 عن شراكة جديدة مع شركة Emtek، التي تتخذ من إندونيسيا مقراً لها، للمساعدة في توسيع نطاق أعمال BBM للمستهلكين، ووسعت Emtek كجزء من الشراكة – قدرات BBM للمستهلكين عبر ميزات، وتحسينات جديدة.

بينما حافظت BlackBerry على حل BBM Enterprise، والذي يتميز أيضًا بالمحادثات الجماعية، والمكالمات الصوتية والمرئية، وإمكانية تحرير الرسائل والتراجع عن إرسالها، إلى جانب التشفير الشامل.

يذكر أنه بإمكان الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون نسخة المستهلك من BBM، أو الذين استخدموه في الماضي، تنزيل وحفظ أي صور، أو مقاطع فيديو، أو ملفات أخرى تمت مشاركتها عبر الخدمة بحلول 31 مايو؛ لأن تلك الملفات لن تكون متاحة ابتداءً من شهر يونيو.