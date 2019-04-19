الفيسبوك تريد منافسة أمازون وآبل وجوجل من خلال إنشاء مساعدها الرقمي الخاص

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، يوجد لدى معظم الشركات التقنية الكبرى المساعدين الرقميين. أمازون لديها Alexa، وآبل لديها Siri، وجوجل لديها Google Assistant، في حين تملك كل من مايكروسوفت وسامسونج المساعدين الرقميين Cortana و Bixby على التوالي. ومما لا يثير الدهشة، أن الفيسبوك تريد الآن القيام بنفس الأمر. ووفقا لتقرير جديد صدر من وكالة الأنباء CNBC، فقد سمعت من مصادرها الخاصة أن الشركة تعمل بالفعل على تطوير المساعد الرقمي الخاص بها.

أكدت الفيسبوك منذ ذلك الحين أن هذا صحيح في بيان أدلت به لوكالة الأنباء رويترز حيث نُقل عن متحدث بإسم الشركة قوله : ” نحن نعمل على تطوير ذكاء إصطناعي صوتي والذي قد يكون بإمكانه العمل على مختلف أجهزة الواقع المعزز والواقع الإفتراضي، بما في ذلك Facebook Portal و Oculus والمنتجات المستقبلية “.

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ووفقا للتقرير، فإن الفيسبوك تعمل على تطوير المساعد الرقمي الخاص بها منذ العام 2018، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح متى يمكن إطلاقه. ويجب أن نشير إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تعمل فيها الفيسبوك على مساعد رقمي خاص بها. منذ عدة سنوات، قامت الفيسبوك بإنشاء المساعد الرقمي Facebook M ليتم إستخدامه مع تطبيق Facebook Messenger على نحو مماثل للمساعد الرقمي Google Assistant، ولكنه للآسف لم يكن ناجحًا بسبب إمكانياته المحدودة.

لسنا متأكدين مما إذا كانت الفيسبوك سوف تحسن مساعدها الرقمي الجديد هذه المرة، ولا سيما بعد فضائح الخصوصية التي وجدت الشركة نفسها متورطة فيها مرارًا وتكرارًا، لذلك يتعين علينا الإنتظار لفترة طويلة نسبيًا قبل أن نتأكد من ذلك.