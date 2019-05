سعر جهاز Playstation 5 سيكون ” جذابًا للاعبين “، وفقا لشركة Sony

فاطمة أيت طالب - دبي - من الواضح أن السعر كان من بين أبرز الأشياء التي ساهمت في تفوق جهاز Playstation 4 على جهاز Xbox One من حيث المبيعات. لقد قامت شركة مايكروسوفت بتسعير جهاز Xbox One بسعر أعلى بنحو 100$ وبررت ذلك بتضمين طرفية Kinect مع الجهاز، ولكن إتضح في وقت لاحق أن ذلك لم يكن كافيًا لإقناع المستهلكين بشراء الجهاز بدلاً من Playstation 4.

قامت شركة مايكروسوفت في وقت لاحق بتقليص سعر Xbox One، ولكنها تأخرت كثيرًا قبل أن تقوم بذلك. هذا يدل على أنه في مثل هذا السوق التنافسي، قد لا يكون تقديم المزيد في بعض الأحيان جيدًا بما يكفي، وهذا بالتأكيد شيء تضعه شركة Sony في الإعتبار. ووفقا للصحفي Peter Rubin من مجلة

Me: There's always been a general range of launch pricing. Will the next console hew to that range?@cerny: I believe that we will be able to release it at an SRP [suggested retail price] that will be appealing to gamers in light of its advanced feature set.



(cont'd)