سعر جهاز Playstation 5 سيكون ” جذابًا للاعبين “، وفقا لشركة Sony

فاطمة أيت طالب - دبي - من الواضح أن السعر كان من بين أبرز الأشياء التي ساهمت في تفوق جهاز Playstation 4 على جهاز Xbox One من حيث المبيعات. لقد قامت شركة مايكروسوفت بتسعير جهاز Xbox One بسعر أعلى بنحو 100$ وبررت ذلك بتضمين طرفية Kinect مع الجهاز، ولكن إتضح في وقت لاحق أن ذلك لم يكن كافيًا لإقناع المستهلكين بشراء الجهاز بدلاً من Playstation 4.

قامت شركة مايكروسوفت في وقت لاحق بتقليص سعر Xbox One، ولكنها تأخرت كثيرًا قبل أن تقوم بذلك. هذا يدل على أنه في مثل هذا السوق التنافسي، قد لا يكون تقديم المزيد في بعض الأحيان جيدًا بما يكفي، وهذا بالتأكيد شيء تضعه شركة Sony في الإعتبار. ووفقا للصحفي Peter Rubin من مجلة

Me: There's always been a general range of launch pricing. Will the next console hew to that range?@cerny: I believe that we will be able to release it at an SRP [suggested retail price] that will be appealing to gamers in light of its advanced feature set.



(cont'd) — Peter Rubin (@provenself) April 16, 2019

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فقد كشف أنه خلال مقابلة مع المسؤول عن البرمجيات في شركة Sony، السيد Mark Cerny، تم التطرق إلى سعر جهاز Playstation 5 القادم.

ووفقا للسيد Mark Cerny، فقد نقل عنه قوله : ” أعتقد أننا سنكون قادرين على إصداره بسعر التجزئة المقترح والذي سيكون جذابًا للاعبين في ضوء الميزات المتقدمة التي يوفرها “. كان هذا جزءًا من المقابلة التي كشف فيها السيد Mark Cerny عن بعض التفاصيل حول الجيل المقبل من Playstation.

عندما تم الضغط عليه لتوضيح ما إذا كان هذا يعني أن جهاز Playstation 5 سيكون أغلى من Playstation 4 ولكن قد يكون الأمر يستحق ذلك نظرًا للميزات المتقدمة التي يوفرها، فقد رفض السيد Mark Cerny الغوص في التفاصيل. على الأرجح لم يتم تحديد سعر جهاز Playstation 5 بعد من قبل شركة Sony، لذلك نعتقد أنه سيتعين علينا الإنتظار فقط في الوقت الراهن.