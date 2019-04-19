بالصور: روبوت كان الشريك الأساسي في إخماد حريق "نوتردام"

ما لم تعرفوه عن الحريق الكبير الذي أصاب كاتدرائيّة "نوتردام" في باريس، أفصحت عنه BFM tv، وننقله في هذه السطور.

لجوء عناصر إطفاء باريس إلى روبوت من نوع "كولوسوس" للدخول إلى الكاتدرائية من دون تعريض حياة الناس للخطر، كان النقطة التي لم يُطلع الإطفاء الرأي العام عليها، إلاّ في الساعات الأخيرة.

اعتمد العناصر في باريس على حليف معدني، كما وصفته BFM، للحصول على المعلومات اللازمة وإخماد الحريق كاملاً.



ويُطلق بالفرنسيّة على نموذج الروبوت الذي تمّ نشره في قلب النار تسمية Colossus، وتمّ تصميمه بواسطة شركة Shark Robotics الفرنسية. ويقول سيريل كبارة، المؤسس المشارك للشركة واللبناني الأصل: "نُشر عملاق واحد فقط منذ بداية التدخل، إنه حاليًا الروبوت الوحيد الذي يعمل منذ عامين".

الرجل الآلي قادر على التحرك على أرض قاسية للغاية، واكتشاف الأبخرة السامة وإطفاء الحرائق، ونقل المعلومات من خلال أجهزة استشعار درجة الحرارة والكاميرا الحرارية لنقل المعدات أو حتى لإجلاء الجرحى، من دون تعريض رجال الإطفاء للخطر.

والأهمّ أنّه تم إخضاع Colossus ذات مرة للاختبار أثناء حريق هائل في Choisy-le-Roi، في موقف للسيارات تحت الأرض، وخدم 8 ساعات لتمهيد الطريق وإطفاء الحريق وتسجيل المعلومات.

