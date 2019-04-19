شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتيجة لقوة المنافسة.. أمازون تنسحب من السوق الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسحبت شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية فى العالم من السوق الصينية، بعدما أعلنت عزمها إغلاق متجرها الإلكترونى Amazon.cn بدءاً من 18 يوليو المقبل.

ووفقا لما نشرته وكالة رويترز، كشفت أمازون أن قوة المنافسة فى الصين هى السبب، إلا أن الشركة لا تزال ملتزمة بالنمو والاستثمار فى السوق الصينية، إذ لن يؤثر هذا الانسحاب على العلامة التجارية أمازون لأنها فى الأساس تملك حصة صغيرة جداً من سوق التجارة الإلكترونية فى الصين أمام منافسين مثل على بابا وJD.com.

وكشفت أمازون أن المستهلكين الصينيين بإمكانهم شراء البضائع من متاجر أمازون حول العالم، أما بخصوص التجار فيمكنهم عرض بضائعهم فى متاجر أمازون أمريكا وبريطانيا واليابان وألمانيا، وكذلك أعلنت أمازون أنها ستستمر فى تقديم الخدمات السحابية فى الصين وحريصة على استمرار بيع أجهزة كيندل للقراءة.