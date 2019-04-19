تكنولوجيا: تريد لاين تفتتح أول متجر “Flagship” معتمد من أبل.. الأول والأكبر من نوعه في مصر وأفريقيا

تستعد شركة تريد لاين Tradeline، الموزع الرئيس لمنتجات أبل Apple داخل مصر، لافتتاح أول فرع معتمد من شركة أبل من فئة الـ”Flagship” داخل مصر، والذي سيصبح أول وأكبر فرع على مستوى أفريقيا، والرابع على مستوى المنطقة العربية، وذلك بحضور مسؤولي شركة أبل وقيادات شركة تريد لاين.

ويتيح الفرع الجديد بمول العرب، السادس من أكتوبر، الفرصة للعملاء للتعلم وتجربة منتجات أبل المبتكرة والحلول الخاصة بجميع منتجات أبل الإلكترونية، حيث أعربت شركة أبل عن سعادتها بافتتاح هذا الفرع داخل مصر، الذي سيحظى من خلاله العملاء بتجربة تسويقية غير مسبوقة.

Advertisements

وصرح إيهاب مدحت، نائب رئيس مجلس إدارة شركة تريد لاين، قائلا: “يمكن للعملاء الذين يرغبون في معرفة المزيد حول منتجات أبل الآن الحصول على اهتمام شخصي من العديد من الاستشاريين المدربين التابعين لشركة أبل”.

وداخل الفرع الجديد بمول العرب، سيتمكن عملاء أبل من الاطلاع على المنتجات الحديثة، مثل سلسلة هواتف أيفون iPhone Xs الجديدة، والموديلات الحديثة من تابلت أيباد iPad وكمبيوتر ماك بوك MacBook وأيماك iMac.

وتوفر بيئة التدريب العملي للعملاء الفرصة لاختبارالمنتجات، كما أن الموظفين المدربين من شركة أبل متواجدون لتقديم المشورة المحايدة لكل من العملاء والمستهلكين المحترفين.

على سبيل المثال، سيقوم موظفو الفرع بتقديم ورش تدريبية لشرح مميزات منتجات أبل، وبعض الخصائص الجديدة، مثل كيفية استغلال خصائص كاميرا هواتف أيفون لالتقاط صور مميزة، بجانب الرد على استفسارات الزائرين.

ويقع الفرع الجديد على مساحة 300 متر مربع بارتفاع دورين، ويضم المتجر مصعد كهربائي، بجانب وجود أماكن مخصصة لانتظار العملاء، ويعمل داخل الفرع ما يقرب من 35 موظفا تم تأهيلهم وتدريبهم من جانب شركة أبل العالمية.