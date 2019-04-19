ألتيريكس توسع بصمتها في الشرق الأوسط من خلال مكتب جديد في دبي

دبي - الخليج 365 :

أعلنت شركة ألتيريكس Alteryx Inc. اليوم (المدرجة في بورصة نيويورك للأسواق المالية تحت الرمز AYX)، وهي الشركة التي أحدثت ثورة كبيرة ونقلة استثنائية في قطاع تحليل البيانات، عن توسيع نطاق حضورها في الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك بافتتاح مكتبها الجديد في دبي. يقع مكتب ألتيريكس الشرق الأوسط وأفريقيا في مدينة دبي للإنترنت، وقد تم افتتاحه رسميًا من قِبل السيد دين ستوكر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة في حفل افتتاح أقيم في فندق V، الحبتور، استقبل خلاله السيد ستوكر أكثر من 250 مسؤول تنفيذي. هذا وقد تحدث السيد ستوكر في القمة السنوية السادسة للبيانات الذكية في دبي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكجزء من استثمارات الشركة في المنطقة وتوسعها العالمي المستمر، سيدعم المكتب الجديد نجاح العملاء الحاليين والمحتملين أثناء تطويرهم لمتطلبات تحليل البيانات كجزء من مبادرات التحول الرقمي لديهم. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد سجلت مؤخرًا ارتفاعًا بنسبة 96% في إيراداتها الدولية مما ساهم في 29% من إجمالي إيراداتها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، 2018.

وبهذه المناسبة، تحدث السيد عبود غانم، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة ألتيريكس قائلاً: "نشهد حاليًا اهتمامًا متزايدًا عبر الشرق الأوسط وأفريقيا بعلوم تحليلات البيانات المتقدمة وذلك من خلال برامج مدعومة من قبل الحكومات، مثل "مبادرة دبي الذكية"، وهي مبادرة على مستوى المدينة تهدف إلى تحويل دبي إلى أذكى وأسرع مدينة في العالم. من المؤكد أن التحوّل الرقمي الناجح يعتمد بصورة كبيرة على تمكين التعاون بين جميع العاملين في البيانات داخل المؤسسات وعبرها، ونحن نتطلّع مع افتتاح مكتبنا في دبي إلى دعم عملائنا وشركائنا المحليين بشكل أفضل أثناء قيامهم بتحويل بياناتهم إلى رؤى عملية ".

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هذا وتتمتع الشركة بسجل حافل من الشراكات الناجحة والعمل مع نخبة من العلامات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك بنك أبوظبي الإسلامي وشركة الفطيم وهيئة كهرباء ومياه دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتكتسب هذه المؤسسات المعرفة من البيانات عن طريق تمكين منتجي البيانات من التحليل للوصول إلى نظرة أعمق واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

ومن جهته، صرّح السيد حسين الأسمري، مستشار تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية، وهي الهيئة المسؤولة عن صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في البلاد أو صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من أسرة المتقاعد، قائلاً: "تقدم ألتيريكس قيمة هائلة لنا إذ نستمر في الابتعاد عن العمليات اليدوية وتسخير قوة تحليلات البيانات في المؤسسة. وتساعدنا منصة ألتيريكس ذات الخدمة الذاتية في تحليل البيانات على إحداث نقلة كبيرة في صنع القرار وتحليل الملفات التعريفية، إذ يتم تحليل في البيانات المالية مع ألتيركيس في غضون لحظات وليس أسابيع، كما هو الحال في العمليات اليدوية. تساعدنا ألتيريكس بسرعة وكفاءة في تحليل كميات هائلة من البيانات المالية المرتبطة بصناديق الاستثمار وكذلك على اكتشاف نظرة قيّمة، مما يمكّننا من تقديم قيمة إضافية لعملائنا."

وعلى الرغم من الصعوبات التي يواجهها الكثيرون عند القيام بتحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ ومحققة للنتائج، إلا أنه من المتوقع أن يصل الإنفاق على ذكاء الأعمال وبرامج التحليلات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 42.24 مليون دولار هذا العام، حسب تقرير شركة IDC 1. وتفيد الشركة أيضًا أن القطاعين المالي والحكومي لا يزالان من بين أكبر المنفقين حيث أصبحت الرعاية الصحية وخدمات المرافق وتجارة التجزئة من بين الأسواق الأسرع نموًا خلال الفترة المتوقعة 2018-2022. يعكس هذا الطلب المتزايد على تحليل كميات كبيرة من البيانات الدقيقة التي تساعد على إعادة تشكيل الصناعات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الاستفادة من البيانات التي تم جمعها في الاقتصاد الرقمي اليوم. كما يتماشى هذا الاتجاه أيضًا مع الهدف الاستراتيجي لدولة الإمارات 2021 المتمثل في إنشاء اقتصاد ذكي قائم على الابتكار والمعرفة.