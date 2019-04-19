كاسبرسكي لاب تضيف مزايا جديدة لبرنامج Endpoint Security Cloud

دبي - الخليج 365 :

أطلقت كاسبرسكي لاب إصداراً حديثاً من حلّها Kaspersky Endpoint Security Cloud، منتج الأمن الإلكتروني القائم على السحابة والخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للوصول إلى الإدارة السهلة لأمن أنظمتها الرقمية مع الاستفادة من الخدمات السحابية. وبات الحلّ الخاص بأمن النقاط الطرفية في الأنظمة الرقمية متاحاً بمستويين؛ أساسيٍّ يقدم وظائف الأمن الإلكتروني الأساسية من السحابة، وموسّع ذي إمكانيات إضافية تشمل تقييم الثغرات الأمنية وإدارة التصحيحات البرمجية والتشفير. ويأتي الإصدار الجديد من الحلّ الأمني بنموذج ترخيص جديد يمنح كل رخصة استخدام إمكانية استخدامه على جهازين محمولين مجاناً، لحماية تنقل الموظفين وبيانات العمل.

حلّ من مستويين لتلبية مختلف احتياجات العمل

قد تصبح الشركات أثناء نمو عمليّاتها بحاجة إلى مزيد من مزايا التحكم والحماية القابلة للتوسّع، فضلاً عن مزايا المرونة وسهولة الإدارة التي تتيحها السحابة. لذلك أصبح بوسع الشركات الآن الاختيار من بين نسختين من الإصدار الحديث من حلّ كاسبرسكي لاب Kaspersky Endpoint Security Cloud، لتتمكّن من اعتماد مستوى التحكّم في الحماية الذي تحتاج إليه من الحلّ البرمجي الذي يقدّم إليها كخدمة سهلة وسريعة.

وتشمل النسخة الأولى من الحلّ: Kaspersky Endpoint Security Cloud المجموعة الكلاسيكية من تقنيات الأمن الإلكتروني، مثل حماية الملفات والويب والبريد الإلكتروني، وخيارات جدران الحماية، ومنع الهجمات على الشبكة، وآليات كشف السلوك المريب، علاوة على مزايا منع الاستغلال. وبات بإمكان هذا الحلّ الآن المساعدة على منع البرمجيات الخبيثة من استغلال الثغرات الأمنية في البرمجيات القديمة، وذلك من خلال وظيفة تقييم الثغرات الأمنية التي تستعرض التطبيقات المثبتة على أجهزة الشركات وتنبّه مسؤولي تقنية المعلومات فيها على التصحيحات البرمجية المتاحة لها.

أما النسخة الأخرى: Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus فتتضمّن عناصر للتحكم في الويب والجهاز، بالإضافة إلى إدارة التصحيحات البرمجية والتشفير. وتسمح وظيفة إدارة التصحيحات البرمجية للمسؤولين بأتمتة تقديم التحديثات للتطبيقات التي يُكتشف أنها تنطوي على ثغرات. أما إدارة التشفير فتُعزّز حماية بيانات الأعمال الحسّاسة، فلا يستطيع من لا يملك الأذون المناسبة الوصول إلى البيانات المخزّنة على أجهزة الموظفين المشفرة عن بُعد، حتى في حالة فقدان الجهاز أو سرقته.

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إدارة بسيطة للأمن الإلكتروني مع حماية القدرات التنقلية

وجد تقرير أعدته شركة كاسبرسكي لاب بناء على دراسة أجرتها، أن الموظفين في خُمسي الشركات الصغيرة والمتوسطة (40%)، يعملون عن بُعد بشكل منتظم، وغالباً ما يصِلون إلى الخدمات ويخزّنون بيانات الأعمال على أجهزة متعددة. لذلك يتيح الحلّ Kaspersky Endpoint Security Cloud للشركات المرونة لدعم هذا التوجّه في تيسير تنقل الموظفين مع ضمان تقديم الحماية اللازمة لجهاز حاسوب أو خادم ملفات مع جهازين محمولين ضمن رخصة واحدة، ما يعني انتفاء الحاجة لشراء تراخيص متعددة، مع استمرار إمكانية عمل الموظف على أجهزة متعددة يمكن أن تشمل أجهزة حاسوب بنظام "ويندوز" أو "ماك"، وهواتف ذكية وأجهزة لوحية، على النظامين Android وiOS.

ويتسم الحلّ Kaspersky Endpoint Security Cloud بسهولة الاستخدام ويمكن إعداده وصيانته في وقت قصير. وتأتي وحدة التحكّم الإدارية المتسمة بالبساطة عبر متصفح الويب على الحاسوب المحمول أو اللوحي أو الهاتف المحمول. وتبدأ الحماية فوراً من خلال التنفيذ التلقائي لملفات تعريف الأمن مسبقة التكوين على أي جهاز تمّت إضافة الحلّ عليه، ما يتيح التوفير في الموارد التقنية الثمينة. ويمكن للمسؤولين إنشاء ملفات تعريف إضافية يدوياً أو تعديل الملفات الموجودة إذا كانت بهم حاجة إلى مزيد من الضبط.

وبوسع مقدمي الخدمات المدارة أو الشركات التي تدير مكاتب موزعة في مناطق جغرافية مختلفة الاستفادة من الاستئجار المتعدّد لوحدة تحكّم إدارية، نظراً لإتاحتها القدرة على إدارة الأمن في عدة شركات أو مكاتب متباعدة من خلال حساب واحد. ويمكن للعديد من المسؤولين الإداريين الوصول إلى مساحة العمل، عبر ميزة إدارة أذون الوصول المضافة إلى الإصدار الحديث من الحلّ، وهذا مناسب للشركات التي تحتاج إلى منح العديد من مسؤولي تقنية المعلومات إمكانية المشاركة في إدارة الأمن.

وقال سيرجي مارتسينكيان رئيس وحدة تسويق المنتجات التجارية لدى كاسبرسكي لاب، إن حوادث الأمن الإلكتروني ليست مصدر قلق للشركات الكبيرة وحدها، مؤكداً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة "تواجه التحديات نفسها"، وأضاف: "جميع الشركات بحاجة إلى حل للأمن الإلكتروني يقدّم حماية مجربة وشاملة تتسم بسهولة التوظيف والتشغيل والإدارة، علاوة على التكلفة المعقولة. ويُعدّ الحل Kaspersky Endpoint Security Cloud حلاً برمجياً يُقدّم كخدمة ويفي بهذه المعايير لأنه لا يتطلب أي استثمار في الأجهزة ويحمي الشركات فور تثبيته وإعداده، لذلك يأتي الإصدار الجديد ليجعل من هذا المنتج أكثر ملاءمة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى وضع سيناريوهات للتوسّع والعمل أثناء التنقل والعمل عن بُعد والتعاون".