خدمة Xbox Game Pass Ultimate الجديدة تجمع Xbox Live و Xbox Game Pass في إشتراك واحد

فاطمة أيت طالب - دبي - وسط التقارير التي أفادت بأن شركة مايكروسوفت ستطلق جهاز Xbox One S All Digital Edition الخالي من قارئ الأقراص المضغوطة، قيل أن الشركة ستطلق أيضًا خدمة مدفوعة جديدة ستقوم من خلالها بدمج Xbox Live و Xbox Game Pass في حزمة واحدة. هذا بالضبط ما فعلته شركة مايكروسوفت عندما أعلنت يوم أمس عن جهاز Xbox One S All Digital Edition، فقد قامت كذلك بالكشف عن هذه الخدمة المدفوعة الجديدة والتي تطلق عليها إسم Xbox Game Pass Ultimate.

مع خدمة Xbox Game Pass Ultimate، سيدفع المشتركون رسومًا شهرية واحدة تبلغ 14.99$ في الشهر، وسيحصلون مقابل ذلك على وظائف وميزات كل من Xbox Live و Xbox Game Pass في آن واحد. وبالتالي، هذا يوفر عليهم خمس دولارات أمريكية شهريًا مما لو كانوا يقومون بالإشتراك في خدمتي Xbox Live و Xbox Game Pass بشكل منفصل علمًا أن تكلفة الإشتراك الإجمالية في هاتين الخدمتين تبلغ 19.98$.

أعلنت شركة مايكروسوفت فقط عن خدمة الإشتراك الجديدة في الوقت الراهن. سيتم إختبارها أولاً مع الأعضاء في برنامج Xbox Insider قبل إطلاقها للعملاء في جميع البلدان حيث تتوفر خدمة Xbox Game Pass حول العالم في وقت لاحق من هذا العام.

وكما سبق وأشرنا، فقد قامت شركة مايكروسوفت كذلك بالأمس بالكشف عن جهاز Xbox One S All Digital Edition، وهو الجهاز الذي تم تسعيره بنحو 250$. وكما يوحي إسمه، فهذا الجهاز لا يختلف كثيرًا عن جهاز Xbox One S الحالي، فهو يفتقر فقط لقارئ الأقراص المضغوطة ويأتي مع 1 تيرابايات من الذاكرة الداخلية مع العلم بأنه سيتم بيعه بشكل رسمي إبتداء من 7 مايو.