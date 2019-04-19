مايكروسوفت تطلق رسميًا Surface Hub 2S مع شاشة ضخمة بحجم 50 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي -

على الرغم من أنه قد يكون من الصعب التغلب على شركة آبل في سوق الأجهزة اللوحية، فقد وسعت شركة مايكروسوفت منذ ذلك الحين تشكيلة Surface لتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل جهازًا يدعى Surface Hub، والذي نفترض أنه يشبه جهاز لوحي عملاق، ولكنه يستهدف المستخدمين في الشركات والذين يحتاجون إلى شاشة أكبر للتعاون.

الآن إذا كنت من الأشخاص الذين يرون فائدة في إمتلاك مثل هذه الشاشة الكبيرة، فقد يسعدكم أن تعلموا أن شركة مايكروسوفت قامت بإزاحة الستار رسميًا عن Surface Hub 2S. وفي حالة إذا لم تسمع عن هذه الشاشة من قبل، فقد أعلنت شركة مايكروسوفت في العام الماضي أنها ستقوم بإطلاق سلسلة Surface Hub 2 Series في العام 2019، وهي بدأت الآن بذلك مع Surface Hub 2S.

جهاز Surface Hub 2S يضم شاشة بحجم 50 إنش وبدقة 3840×2560 بكسل، وكاميرا ويب مدمجة بدقة 4K. وتتمثل إحدى الميزات الفريدة في هذه الشاشة أنه يمكن تركيبها على حامل يتألف من عجلات ونقلها من غرفة إلى أخرى. والأفضل من ذلك، أنه يمكن تشغيل هذه الشاشة أيضًا بإستخدام البطارية المدمجة والتي ينبغي أن توفر 100 دقيقة من الإستخدام، مما يعني أنه يمكنك إحضارها معك إلى أماكن مختلفة قد لا تحتوي بالضرورة على مصدر للطاقة.

شاشة Surface Hub 2S الجديدة تدعم أيضًا Windows Ink وهناك قلم إلكتروني مرفق أيضًا. إذا كانت هذه الشاشة تثير إهتمامك وترغب في الحصول عليها، فإعلم أنها ليست رخيصة، فسعرها يبدأ من 9000 دولار أمريكي.