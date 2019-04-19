Tencent مهتمة بإنشاء هاتف ذكي للألعاب، وتخطط للتعاون مع إحدى الشركات الكبرى في هذا المجال

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر اليوم تقرير جديد من الصين يفيد أن شركة Tencent الرائدة في مجال تطوير الألعاب تواصلت مع العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية حول إمكانية صنع هاتف للألعاب. يمكن أن يحمل هذا الهاتف علامة تجارية خاصة أو علامة تجارية مشتركة. ووفقا لهذا التقرير، فيبدو أن شركة Tencent تجري محادثات مع شركات مثل Asus و Razer و Xiaomi و Wentai. ومع وجود علامات تجارية قوية مثل هذه، فبإمكانك معرفة لماذا سيكون من الجيد إستخدام علامة تجارية مشتركة.

من المرجح أن يستخدم هاتف Tencent معالج Snapdragon من شركة كوالكوم. هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن جميع هواتف الألعاب التي تم تصنيعها من قبل الشركات المذكورة آنفا تستخدم معالجات Snapdragon التابعة لشركة كوالكوم.

ذكر موقع DigiTimes في شهر فبراير الماضي أن شركة Tencent تريد أن تساعد شركة Asus في إطلاق هاتف Asus ROG Phone جديد، ولكن شركة Razer أبدت إهتمامًا أيضًا بعقد شراكة مع الشركة الصينية تتمحور حول الهاتف Razer Phone 2.

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وفي حالة إذا لم تسمع عن شركة Tencent من قبل، فيبدو أنك لا تنتبه كثيرًا، فهذه الشركة تقف وراء العديد من الألعاب الكبيرة مثل League Of Legends و Clash Of Clans مع العلم بأنها تملك حصصًا مهمًا في الشركات الأخرى المطورة للألعاب مثل Ubisoft و Activision-Blizzard. وعلاوة على ذلك، فهي تملك حصة 40 في المئة في شركة Epic Games التي تقف وراء تطوير اللعبة الناجحة جدًا Fortnite. ونظرًا لمشاركة Tencent، فمن المرجح أن يأتي هاتف الألعاب القادم من الشركة بشكل مسبق مع متجر الألعاب Epic Games Store الذي أطلقته شركة Epic Games مؤخرًا.

تمتلك Tencent أيضًا شركة لتوزيع وإنتاج الأفلام، فضلاً عن إثنتين من الخدمات الموسيقية، ناهيك عن محرك بحث وتطبيق للخرائط وتطبيقات المراسلة الفورية WeChat و QQ، والشبكات الإجتماعية بما في ذلك Weibo.

إعتمادًا على الإستراتيجية التي سيتم إستخدامها، فيمكن أن يكون الهاتف مجرد منصة لتوزيع المحتوى الترفيهي التابع لشركة Tencent أو قد يصل إلى حد جعله خاليًا من الخدمات والتطبيقات التابعة لشركة جوجل.