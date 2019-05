الهاتف Huawei Mate 20X 5G سيضم بطارية أصغر، وتقنية شحن أسرع

فاطمة أيت طالب - دبي - قالت شركة Huawei أنها ستقوم بإطلاق نسخة 5G من الهاتف Huawei Mate 20X في وقت لاحق من هذا العام، ولكن وفقا للتسريب الأخير، فهذا الهاتف لن يكون مماثلاً للهاتف Huawei Mate 20X الذي نعرفه. ستكون هناك العديد من التغييرات من أجل إستيعاب المكونات الإضافية اللازمة لدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

يقول التقرير أن الهاتف Huawei Mate 20X 5G سيحتفظ بشاشة 7.2 إنش العملاقة، ولكنه سيضم بطارية أصغر تبلغ سعتها 4200mAh مع العلم بأن الهاتف Huawei Mate 20X الحالي وصل مع بطارية بسعة 5000mAh، ولكن يبدو أن الهاتف Huawei Mate 20X 5G الجديد سيدعم تقنية الشحن السريع 40W SuperCharge التابعة لشركة Huawei، وهي التقنية التي يفتقدها الهاتف Huawei Mate 20X الحالي.

لا ندري مدى شرعية هذه المعلومات، ولكن من المنطقي أن تقوم شركة Huawei بتقليص حجم البطارية لتوفير المزيد من المساحة لإضافة المكونات الإضافية والهوائيات المطلوبة لدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع العلم بأن تقنية الشحن السريع Huawei SuperCharge بحاجة لبعض المساحة كذلك بسبب التعقيدات على مستوى الأسلاك.

