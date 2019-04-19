شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل رحلة البشر للمريخ بلا ضمان للعودة تعد أمرًا أخلاقيًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد رحلة المريخ بمثابة استيطان لكوكب آخر بعيدًا عن كوكبنا، وهى الطريقة الوحيدة التى يمكننا من خلالها نقل الأشخاص إلى المريخ خلال العشرين عامًا المقبلة، فهل هذا الأمر أخلاقي وإنسانى أم أنه قد يتخطى حدود تعريض البشر للخطر من أجل الإنجاز العلمى؟

لمعرفة الإجابة على هذا السؤال يجب علينا أن نستعرض طبيعة ما قد يواجهه الرواد هناك والاستعدادات المتخذة فى الرحلة:

فرصة العودة قد لا تكون مستحيلة

وفقًا لما ذكره موقع "mars-one"، فمن المحتمل أن يجعل التقدم التكنولوجي هذا الأمر أقل تعقيدًا، وتكون هناك طريقة لعودة رواد الفضاء مرة أخرى للأرض، فهناك حقيقة أنه بمجرد أن يسكن الرواد الكوكب، سيكون من الأسهل بكثير بناء الصاروخ العائد إلى أرض الوطن.

وهذا يعني أنه في الوقت المناسب سيمكن لرواد الفضاء العودة إلى الأرض في وقت ما في المستقبل، ويحاول القائمون على رحلة Mars One اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لضمان أن الرحلة إلى المريخ ستكون آمنة قدر الإمكان.

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حق الاختيار مكفول إلى اللحظة الأخيرة حق الاختيار مكفول إلى اللحظة الأخيرة وسيتلقون المهاجرون إلى هناك تدريبات تحضيرية مكثفة حتى يعرفوا تمامًا ما يمكن توقعه هناك، ويمكن لرواد الفضاء الذين اجتازوا عملية الاختيار دائمًا اختيار عدم الانضمام إلى المهمة في أي وقت أثناء الاستعدادات، كما ستكون فرق الدعم جاهزة ليحلوا محل أي عضو في الطاقم إذا اختار الانسحاب حتى في اللحظة الأخيرة. طبيعة الحياة فى المريخ طبيعة الحياة فى المريخ هناك بعض النقاط الأساسية التى يستند إليها هذا الأمر وهو:

1. الوصول إلى البريد الإلكتروني وقنوات الاتصال الأخرى للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة مرة أخرى على الأرض.

2. توجد فرص عديدة متوفرة لاستكشاف والتجريب على كوكب المريخ.

3. تتوفر وسائل بناء وتطوير أكبر قدر ممكن من المكان، فيمكنهم العمل على توسيع قاعدة المريخ الخاصة بهم واستخدام الغرف الجديدة كما يحلو لهم.

سكان جدد كل عامين سكان جدد كل عامين

من المقرر أن يهاجر أربعة أشخاص على الأقل كل عامين، بحيث يستمر المجتمع في النمو على سطح المريخ، وهو ما يضمن سكان جدد لهؤلاء المهاجرين، وإذا نظرنا للهجرة قبل ذلك فى مناطق من الأرض لأخرى سنجد أن المهاجرين لا يضمنون العودة أيضًا لبعد المسافات وعدم وجود وسائل للعودة قديمًا حتى تمكن هؤلاء الأشخاص من تعمير مجتمعاتهم والتواصل وإنشاء وسائل للانتقال والعودة.

لعل هذا العرض يكون قد أجاب على السؤال المطروح بأنه بالفعل هذا الأمر يعد أخلاقيًا فى حدود الإمكانيات المتاحة والاختيارات الحرة مع اتخاذ كل احتياطات الأمان.